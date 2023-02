Live „Ständige Versuche, Verteidigungslinien zu durchbrechen“ : Ukraine meldet verstärkte russische Angriffe an der Front im Osten

Europäischer Gaspreis fällt unter 50 Euro + Selenskyj schließt Abtretung von Gebieten an Russland aus + Xi will am Jahrestag „Friedensrede“ halten + Der Newsblog.