Live „Unter keinen Umständen“ : Israel schließt Kriegsende als Bedingung für Geiseldeal aus

UN werfen israelischen Zivilisten Beschädigung von Hilfslieferung vor + Lebensmittelversorgung in Gaza laut WHO verbessert + Ägypten empfängt Hamas-Delegation am Samstag zu Gaza-Gesprächen + Der Newsblog.