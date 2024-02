Live Unterrichtung des Kriegskabinetts : Israels Militär legt Pläne für Rafah-Offensive vor

US-Kampfpilot zündet sich vor israelischer Botschaft in Washington an + Netanjahu spricht vom „totalen Sieg in Reichweite“ + Offenbar Terrortunnel „unter den meisten Häusern“ in Gaza gefunden + Der Newsblog.