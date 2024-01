Live USA schießen Huthi-Rakete ab : Huthi-Rebellen feuern erneut Raketen auf US-Kriegsschiff

Israel will Sicherheitsverantwortung in Gaza behalten + Israels Armee bestätigt Flutung von Hamas-Tunneln + Mindestens die Hälfte aller Gebäude in Gaza ist zerstört oder beschädigt + Der Newsblog.