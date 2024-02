Live Vernichten oder an die Ukraine spenden? : Kanadas Regierung streitet wegen ausgemusterten Luft-Boden-Raketen

Russland meldet Angriff auf Ölraffinerie in Wolgograd + Russland trifft bei Bombenangriff in Cherson offenbar Schule + 20 Journalisten bei Demo in Moskau festgenommen + Der Newsblog.