Live Vorrichtung in Chan Junis getroffen : Israel beschießt Abschussrampen für Raketen im Gazastreifen

UN werfen israelischen Zivilisten Beschädigung von Hilfslieferung vor + Lebensmittelversorgung in Gaza laut WHO verbessert + Ägypten empfängt Hamas-Delegation am Samstag zu Gaza-Gesprächen + Der Newsblog.