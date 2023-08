Live Einigung bei Selenskyj-Besuch : Ukraine erhält 61 F-16-Kampfjets aus den Niederlanden und Dänemark

Angriffe auf Territorium tief in Russland laut London „strategisch wichtig“ + Ausbildung an F-16-Kampfjets hat laut Ukraine begonnen + Sieben Tote und 129 Verletzte in Tschernihiw + Putin besuchte Hauptquartier in Rostow + Der Newsblog.