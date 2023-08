Live „Wie Vieh behandelt“ : Migranten in Russland müssen vor ihrer Einbürgerung offenbar in den Krieg ziehen

Russische Kriegsgegner in Abwesenheit verurteilt + Wohl zusätzliche russische Soldaten in Belarus eingetroffen + Geheimdienst-Hubschrauber in Russland abgestürzt + Der Newsblog.