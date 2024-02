Live Zunehmende Gefechte : USA und UNO warnen vor Eskalation zwischen Israel und dem Libanon

Baerbock fordert in Israel neue Feuerpause im Gaza-Krieg + Musks Starlink-Internet darf in Israel und Gaza eingesetzt werden + Netanjahu bekräftigt die Absicht zum Einsatz in Rafah + Der Newsblog.