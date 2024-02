Mann eröffnet Feuer auf Bushaltestelle Zwei Tote und drei Schwerverletzte bei Terroranschlag im Süden Israels

Bei einem Terrorangriff in Israel sind am Freitag zwei Menschen erschossen worden. Auch der Angreifer wurde erschossen. Das berichten mehrere israelische Medien, unter anderem die „Jerusalem Post“. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom hatte zunächst sechs Verletzte gemeldet, davon einen 20-Jährigen im kritischen Zustand, sowie drei Schwerverletzte, die teilweise noch um ihr Leben kämpfen.

Der Terrorist fuhr demnach in einem gestohlenen Auto zum Tatort und eröffnete wahllos das Feuer auf Menschen, die an einer Bushaltestelle in Re’em östlich von Ashdod warteten. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Terroristen um einen Einwohner von Shuafat in Ostjerusalem.

Ein zufällig vorbeifahrender Zivilist, der eine Waffe trug, konnte den Terroristen dem Bericht zufolge erschießen. Die Polizei durchsucht nach eigenen Angaben aktuell die Gegend, um sicherzustellen, dass sich dort keine weiteren Terroristen befinden.

Benny Gantz, Mitglied der Notstandsregierung, sprach der Familie der Opfer sein Beileid aus und sagte: „Wir kämpfen in diesem Land um unser Leben. Der Preis ist hoch, aber wir sind entschlossen. Gemeinsam werden wir den Schrecken des Terrors unserer Feinde besiegen.“ (Tsp, dpa)