Mehr als 1000 Menschen heimgeholt EU-Außenbeauftragter lobt „unglaubliche“ Evakuierungsmission im Sudan

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell rechnet damit, dass die Zahl der bei der Evakuierungsmission aus dem Sudan geretteten EU-Bürger bis Ende des Tages auf mehr als 1200 steigen wird. Möglicherweise könnten es sogar bis zu 1500 Menschen werden, sagte der Spanier am Montagabend nach einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg.

Für Montag seien 20 weitere Flüge von EU-Staaten geplant gewesen. Davor habe es elf Flüge gegeben. „Es war eine unglaubliche Mobilisierung von Mitgliedstaaten“, sagte Borrell. „Ehrlich gesagt hat es meine höchsten Erwartungen übertroffen.“

Die Bundeswehr hatte wegen der Kämpfe in dem nordostafrikanischen Land seit Sonntagabend in insgesamt drei Flügen mehr als 300 Menschen aus dem Sudan herausgeholt. Rund 150 davon waren Deutsche.

Darunter seien alle aus Deutschland entsandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Botschaft, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Berlin. Die übrigen Evakuierten gehören demnach 20 Nationen an, darunter Belgien, Großbritannien, Jordanien, die Niederlande und einige afrikanische Staaten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dankte der Bundeswehr für ihren Evakuierungseinsatz . „Es ist ein gefährlicher Einsatz, aber er ist wichtig, um Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und anderer Länder in Sicherheit zu bringen“, sagte Scholz am Montag bei einem Besuch in Ostende in Belgien. Die gut vorbereitete Operation sei noch „im Gange“.

Noch am Montag sollte ein vierter deutscher Flug weitere Menschen aus dem Sudan herausholen. Die Zahl der Heimgeholten werde dann - „wenn alles gut geht“ - auf mehr als 400 steigen, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einem gemeinsamen Auftritt mit Baerbock vor Journalisten in Berlin. Er sprach von einem „wirklich großartigen Erfolg in der Kürze der Zeit“.

SPD fordert auch Hilfe für Ortskräfte

Unterdessen forderte der SPD-Außenpolitiker Michael Roth Hilfe auch für Ortskräfte, wenn sich diese in akuter Gefahr befinden. „Wer für die Bundesrepublik Deutschland gearbeitet hat, der muss sich auf uns verlassen können, auch dann, wenn er nicht mehr für uns arbeiten kann“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Montag den Sendern RTL/ntv.

Roth betonte, dass die Lage im Sudan zwar eine „völlig andere“ sei als 2021 in Afghanistan, dennoch habe Deutschland als Arbeitgeber eine „Fürsorgepflicht“ für die Menschen. „Dann darf der Reisepass und die Herkunft keine Rolle spielen“, sagte der SPD-Politiker.

Sollte den Ortskräften im Sudan gedroht werden, so müssten sich diese „selbstverständlich“ darauf verlassen können, dass sie von Deutschland geschützt würden, betonte Roth. Es gehe darum, genau zu schauen, „ob eine mögliche Gefahr besteht für die Menschen, die für Deutschland oder andere internationale Partner gearbeitet haben“.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts hatte zuvor auf die Frage, ob auch sudanesische Ortskräfte Deutschlands ausgeflogen würden, gesagt, es gebe zunächst einen gesetzlichen Auftrag zur Rettung von Deutschen und EU-Bürgern. Mit den Ortskräften stehe die Bundesregierung in Kontakt. (dpa, AFP)