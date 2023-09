Mehr als 50 Brandherde Mindestens zwei Tote bei Bränden auf Sizilien

Bei schweren Bränden auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In Trappeto nahe der Inselhauptstadt Palermo starb ein Mann bei der Evakuierung seines Hauses, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Nähe der Stadt Cefalù kam eine 42 Jahre alte Frau beim Versuch ums Leben, Pferde aus einem brennenden Stall zu befreien.

Mehr als 700 Urlauber wurden aus einem Hotel in Sicherheit gebracht, konnten nach Angaben der regionalen Behörden in der Nacht dann aber wieder zurück.

Die Brände wurden durch hohe Temperaturen von mehr als 35 Grad sowie Trockenheit begünstigt sowie durch den heißen Scirocco-Wind aus Afrika, der Sizilien immer wieder zu schaffen macht. Insgesamt wurden mehr als 50 Brandherde gezählt. Betroffen war insbesondere der nördliche Teil von Italiens größter Insel.

Sizilien nach dem Brand. Am stärksten wüteten die Flammen zwischen den Provinzen Palermo und Messina. © dpa/Vigili Del Fuoco

Auf einem Universitätsgelände in Palermo musste ein Gebäude evakuiert werden. Mehrere Schulen und auch ein Teilstück der Insel-Autobahn wurden geschlossen. Die Rettungskräfte waren mit Löschflugzeugen im Dauereinsatz. (dpa)