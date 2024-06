Mehrere Tote in Russland Anschläge auf Gotteshäuser und Polizeiposten im Kaukasus

Bewaffnete Angreifer haben in der russischen Kaukasusrepublik Dagestan nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet. Unter den Toten seien sechs Polizisten und zwei der Angreifer, erklärte das dagestanische Innenministerium russischen Nachrichtenagenturen zufolge.

Die russische Nachrichtenagentur Ria meldete außerdem den Tod eines Priesters und eines Kirchenmitarbeiters. Die Sprecherin des Innenministeriums von Dagestan, Gajana Garijewa, sprach gegenüber Ria außerdem von zwölf verletzten Polizisten.

In den Städten Derbent und Machatschkala seien am Abend zwei orthodoxe Kirchen, eine Synagoge und Kontrollpunkt der Polizei angegriffen worden, meldete Ria unter Berufung auf die nationale Antiterror-Behörde.

„Die Synagoge in Derbent brennt“, schrieb der Vorsitzende der Föderation der Jüdischen Gemeinden Russlands, Borutsch Gorin, im Onlinedienst Telegram. Ein Polizist und ein Wachmann seien getötet worden.

Auch die Synagoge in der größten Stadt der Region, Machatschkala, sei in Brand gesteckt worden. „Während des Angriffs auf die orthodoxe Kirche in Derbent ist dem Priester die Kehle durchgeschnitten worden“, fügte Gorin hinzu.

Zudem habe sich an einem Polizeiposten in der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala ein Schusswechsel ereignet.

Beide Städte liegen am Kaspischen Meer und sind rund 125 Kilometer voneinander entfernt. In Derbent bereite die Polizei die Erstürmung eines Gebäudes vor, in dem sich Täter aufhielten, berichtete der Telegram-Kanal „Mash“.

Die mehrheitlich muslimische Region Dagestan liegt an der Grenze zu Georgien und Aserbaidschan. Dagestans Gouverneur Sergej Melikow bezeichnete die Angriffe als Versuch, die Gesellschaft zu „destabilisieren“. (AFP/Reuters)