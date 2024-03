Kreml spricht von „terroristischem Attentat“ Mehrere Tote und Verletzte nach Angriff auf Konzerthalle in Moskau

Bei einem Angriff auf eine Konzerthalle nahe Moskau sind russischen Behörden und staatlichen Medien zufolge am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Demzufolge kam es zu mindestens einer Explosion in dem Gebäude. Das russische Außenministerium hat den Angriff auf einen Moskauer Konzertsaal ein „blutiges terroristisches Attentat“ genannt.

Der russische Generalstaatsanwalt bestätigte Meldungen, wonach Unbekannte in Tarnkleidung in die Crocus-Stadthalle eingedrungen seien. Die Nachrichtenagentur Interfax meldet zwei bis fünf Angreifer. Dem Medium „Brief“ zufolge waren 14 Menschen nach der Schießerei tot, offizielle Angaben lagen nicht vor.

Einsatzkräfte auf dem Weg in das Gebäude. © IMAGO/SNA/IMAGO/Maksim Blinov

Auf Videoaufnahmen war eine brennende Halle zu sehen. Mehr als ein Drittel des Gebäudes stand demnach in Flammen. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, es habe mehrere Todesopfer gegeben. Er sprach am Freitagabend von einer „schrecklichen Tragödie“, ohne eine genaue Opferzahl zu nennen. Auch der russische Inlandsgeheimdienst FSB bestätigt eine Schießerei in einer Konzerthalle nahe Moskau mit Toten und Verletzten.

Laut USA „keine Anzeichen“ für Verwicklung der Ukraine in das Geschehen

Der Nachrichtenagentur Tass zufolge sind Sondereinheiten der russischen Nationalgarde am Ort der Schießerei angekommen und hätten sich Zugang zu dem Gebäude verschafft..

Tass zufolge waren zwischenzeitlich Menschen in der brennenden Halle eingeschlossen. In anderen Berichten war von 100 Menschen die Rede, die sich noch in dem Gebäude befänden hätten.

Nach mindestens einer Explosion steht das Gebäude in Flammen. Mehrere Menschen sollen sich Medienberichten zufolge noch darin aufhalten. © AFP/SERGEI VEDYASHKIN

Auf Videos waren Schussgeräusche zu hören und leblose Körper zu sehen. Ein Video zeigt, wie eine Person in eine Gruppe fliehender Menschen schießt. In sozialen Netzwerken war von mindestens 12 Toten die Rede. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Beim russischen Portal „Gazeta.ru“ ist die Rede von 35 Verletzten und 15 Toten.

In der Halle sollte ein Konzert der Band „Piknik“ stattfinden. Die Halle befindet sich in Krasnogorsk, einem Vorort von Moskau.

Die USA haben erklärt, dass es aus ihrer Sicht „derzeit keine Anzeichen“ für eine Verwicklung der Ukraine in das Geschehen gibt. „Es gibt derzeit keine Anzeichen darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer in den Schusswaffenangriff verwickelt sind“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag. „Ich würde Ihnen zu einem so frühen Zeitpunkt davon abraten, irgendeine Verbindung zur Ukraine herzustellen“, fügte er hinzu. (lam, dpa, Reuters)