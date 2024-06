Meloni zufrieden mit „unerwartetem“ Beschluss G7-Gipfel beschließt Abschlusserklärung im Konsens

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe haben sich bei ihrem Gipfel in Italien nach Angaben von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bereits auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Über das Papier bestehe Konsens, sagte Meloni am Donnerstag nach der letzten Arbeitssitzung des ersten Tages.

Die Erklärung solle am Freitagabend verabschiedet werden. Offiziell geht der Gipfel am Samstag zu Ende.

Meloni äußerte sich zufrieden mit den bisherigen Beschlüssen. Zur geplanten finanziellen Unterstützung der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland sagte sie: „Das war ein unerwartetes Ergebnis, auf das ich besonders stolz bin. Jetzt muss es technisch definiert werden.“

An dem Treffen der Gruppe großer westlicher Industrienationen (G7) in einem Luxushotel an der süditalienischen Adria-Küste nehmen auch die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich, Deutschland und die EU teil. (dpa)