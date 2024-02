Merz besucht Israel Diese Punkte stehen auf dem Programm der CDU-Delegationsreise

CDU-Chef Friedrich Merz kommt am Montag in Israel mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu einem politischen Gespräch zusammen. Das Treffen erfolgt im Rahmen einer Delegationsreise der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Bei seinem ersten Besuch nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober will der CDU-Vorsitzende auch mit Außenminister Israel Katz, Oppositionsführer Jair Lapid sowie dem Oppositionspolitiker Benny Gantz sprechen. Gantz gehört dem israelischen Kriegskabinett an.

Zudem möchte Merz ein Krankenhaus besuchen. Nach Fraktionsangaben wollen sich Merz und seine Delegation vor Ort „ein Lagebild von den Auswirkungen der Terrorangriffe der Hamas auf Israel verschaffen, Gespräche über die regionale Sicherheit führen und die volle Solidarität und Unterstützung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit Israel zum Ausdruck bringen“.

Merz auf Israel-Reise: Das steht auf dem Programm Vormittags: Besuch eines Krankenhauses

Danach: Gespräch mit Premierminister Benjamin Netanjahu

Danach: Gespräch mit Staatspräsident Izchak Herzog

Nachmittags: Gespräch mit Außenminister Israel Katz

Danach: Gespräch mit Oppositionsführer Jair Lapid

Begleitet wird Merz von den Fraktionsvizevorsitzenden Jens Spahn und Johann Wadephul sowie der stellvertretenden Vorsitzenden der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, Gitta Connemann (alle CDU).

Netanjahus Militäroffensive in Rafah gilt als problematisch

Die Gespräche finden auch vor dem Hintergrund der von Netanjahu angekündigten Militäroffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens statt.

Eine Offensive in Rafah gilt als hochproblematisch, weil sich in dem Ort, der vor dem Krieg rund 300.000 Einwohner hatte, inzwischen weit mehr als eine Million Palästinenser aufhalten sollen. Die meisten von ihnen flohen vor dem Krieg aus anderen Teilen des Gazastreifens dorthin, zum Teil auf Anordnung des israelischen Militärs.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Auf israelischer Seite sind in der Folge mehr als 1200 Menschen getötet worden.

Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn nach palästinensischen Angaben auf über 28.000 gestiegen. (dpa, AFP)