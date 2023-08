Weiterer Militärputsch in Afrika? Militärs verkünden Sturz der Regierung von Gabun

Im Gabun haben eine Gruppe Soldaten und Polizisten in einer Fernsehansprache das „Ende des derzeitigen Regimes“ verkündet.

Die zwölf Männer kündigten am Mittwoch im Sender Gabon 24 zudem an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende zu annullieren und „alle Institutionen der Republik“ aufzulösen. Die Grenzen des zentralafrikanischen Staates blieben bis auf Weiteres geschlossen.

Die Militärs begründeten den Schritt mit der „unverantwortlichen, unvorhersehbaren Regierungsführung“, die zu einem „kontinuierlichen Verfall des sozialen Zusammenhalts“ geführt habe, der das Land „ins Chaos“ zu stürzen drohe. Sie gaben an, für das „Komitee für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen“ zu sprechen.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von Schüssen in der Hauptstadt Libreville. Die Regierung war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Regierung verhängte zuvor Internet- und Ausgangssperre

In Gabun hatten am Samstag Wahlen stattgefunden. Vor der Fernsehansprache der Militärs hatte die Wahlkommission den Sieg des amtierenden, langjährigen Staatschefs Ali Bongo Ondimba verkündet.

Der gabunische Präsident Ali Bongo Ondimba (Archivbild) © AFP/LUDOVIC MARIN

Bongo habe bei der Abstimmung, die am Samstag stattfand, 64,27 Prozent der Stimmen erhalten, hieß es von der Kommission. Am Wochenende hatte die Regierung den Internetzugang gesperrt, eine Ausgangssperre von 19 bis 6 Uhr verhängt und mehreren französischen Rundfunksendern die Ausstrahlung verboten.

Bongos Familie regiert seit 1967

Gabuns Präsident Ali Bongo Ondimba strebt seine dritte Amtszeit an und will damit die mehr als 50 Jahre währende Herrschaft seiner Familie in dem Land fortsetzen, dessen Bevölkerung trotz Öl-Reichtums großteils in Armut lebt. Ali Bongo übernahm das Amt 2009 von seinem Vater Omar Bongo, der von 1967 bis zu seinem Tod regiert hatte.

Am Samstag waren 850.000 der etwa 2,3 Millionen Bewohner zur Wahl aufgerufen. Erstmals wurden gleichzeitig der Präsident, das Parlament und auf kommunaler Ebene gewählt. Eine erste Wiederwahl 2016 hatte Bongo nur mit einem Vorsprung von gut 5000 Stimmen gewonnen. Ihm wurde Manipulation vorgeworfen. In der Folge kam es zu schweren Ausschreitungen.

Ein Regierungssprecher rechtfertigte die Internetsperre damit, „falsche Informationen“ und „Aufrufe zur Gewalt“ zu bekämpfen. Den Sendern France 24, RFI und TV5 Monde warf die zuständige Behörde „Mangel an Objektivität und Ausgewogenheit in der Berichterstattung über die aktuellen allgemeinen Wahlen“ vor. Die Wahl war zudem durch das Fehlen internationaler Beobachter geprägt. Anfragen ausländischer Journalisten auf Akkreditierung wurden systematisch abgelehnt.

Erst vor knapp einem Monat hatte die Nationalgarde in Niger gegen den dortigen Präsidenten geputscht. Seitdem droht eine militärische Intervention der westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas. (Tsp/AFP/Reuters/dpa)