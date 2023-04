Mindestens 185 Todesopfer Anführer des Paramilitärs spricht sich für Waffenruhe im Sudan aus

Im Machtkampf zwischen zwei führenden Generälen im Sudan hat sich der Anführer der Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Daglo, für eine 24-stündigen Waffenruhe ausgesprochen. „Die RSF stimmen einem Waffenstillstand zu, damit Zivilisten und Verwundete evakuiert werden können“, teilte Daglo am Montagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken sowohl mit Daglo als auch mit De-Facto-Präsident Abdel Fattah Al-Burhan telefoniert und beide rivalisierende Parteien zu einem Waffenstillstand gedrängt. „Es sind bereits zu viele Zivilisten ums Leben gekommen. Ich betonte, wie wichtig es ist, die Sicherheit des diplomatischen Personals und der Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu gewährleisten“, teilte Blinken am Montagmorgen ebenfalls auf Twitter mit.

Al-Burhan äußerte sich zu einem temporären Waffenstillstand zunächst nicht. Mehrere Versuche einer Waffenruhe waren am Sonntag und Montag laut UN-Sonderbeauftragten im Sudan, Volker Perthes, zunächst gescheitert.

Bei den Kämpfen sind nach UN-Angaben bislang mindestens 185 Menschen getötet worden. Über 1800 Zivilisten und Soldaten seien verletzt worden, erklärte Perthes am Montag. Er könne nicht einschätzen, wer in dem Konflikt die Oberhand habe. Die Lage sei sehr wechselhaft. In sozialen Medien berichteten Anwohner der Hauptstadt Khartum am Dienstag, dass nach dem Strom nun auch das Wasser teilweise ausgefallen sei.

Ausgelöst wurde der Konflikt laut Beobachtern durch einen Streit über die Integration der „Rapid Support Forces“ (RSF) in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung.

Blinken bestätigt Angriff auf US-Konvoi

US-Außenminister Blinken bestätigte, dass am Montag im Sudan auf einen Konvoi von US-Diplomaten geschossen wurde. Die Insassen seien bei dem Angriff unverletzt geblieben, sagte er. Ebenfalls am Montag kam es dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zufolge zu einem Angriff auf die Residenz des EU-Botschafters in Khartum. Botschafter Aidan O’Hara blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Vergangene Woche war im Sudan eine Frist zu Vorstellung eines Plans zur Rückkehr zur Demokratie verstrichen. Einer der Streitpunkte war laut Medienberichten die Integration der „Rapid Support Forces“ in die reguläre Armee. Dabei stehen sich der Armee-General Abdul Fattah Al-Burhan und der RSF-Befehlshaber Mohamed Hamdan Dagalo, genannt „Hemeti“, gegenüber.

Die Kämpfe beeinträchtigen auch die humanitäre Hilfe in dem Land, in dem nach UN-Angaben etwa 15 Millionen Menschen nicht genug zu essen haben. Die Hilfsorganisation „Save the Children“ berichtete, dass bewaffnete Gruppen aus ihrem Büro in der westlichen Darfur-Region medizinische Versorgung sowie Laptops und Autos gestohlen hätten. Amnesty International rief alle Konfliktparteien dazu auf, keine schweren Waffen in Wohnvierteln einzusetzen und humanitären Zugang zu ermöglichen.

Im Jahr 2019 hatte eine von der Zivilgesellschaft getragene Bewegung den autoritären Langzeitherrscher Omar Al-Baschir gestürzt. Das Militär weigerte sich jedoch, seine Macht an eine zivile Regierung abzugeben. Die Armee hatte im Oktober 2021 geputscht und regiert seitdem das Land. Proteste für eine Demokratisierung des Landes wurden teils blutig niedergeschlagen. (dpa, epd, Reuters)