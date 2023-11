Mindestens 32 Tote Großbrand in Drogenrehabilitationszentrum im Iran

Bei einem Großbrand in einem Drogenrehabilitationszentrum im Iran sind Medienberichten zufolge mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Menschen seien wegen des Feuers in der Provinz Gilan im Norden des Landes ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die offizielle iranische Justiz-Website Misan Online am Freitag mit.

Den Angaben zufolge brach das Feuer in einem Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige mit Platz für bis zu 40 Menschen in der Stadt Langarud aus. Die Ursache war zunächst unklar.

Eine Untersuchung sei eingeleitet, meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Mehr am Freitag. Ermittelt werde gegen die Leitung der Einrichtung und Behördenvertreter, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Mizan, die der Justiz untersteht.

Die iranische Nachrichtenagentur Isna veröffentlichte Aufnahmen des Brandes, auf denen große Rauchwolken zu sehen waren. Andere Bilder zeigten die stark beschädigte Einrichtung.

Erst im August war im Großen Basar von Teheran ein Feuer ausgebrochen, bei dem mehrere Geschäfte beschädigt wurden. Opfer gab es damals nicht. Im Jahr 2017 kamen bei einem Brand in einem 15-stöckigen Einkaufszentrum in Teheran 22 Menschen ums Leben. (Reuters/AFP)