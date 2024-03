„Mittags gegen Putin“ Aktion der Opposition am letzten Tag der Präsidentschaftswahlen

Die russische Opposition hat am Sonntag, dem letzten Tag der dreitägigen Präsidentenwahlen, ein Zeichen des Protestes gegen Wladimir Putin gesetzt. Um Punkt 12 Uhr bildeten sich in zahlreichen Orten und allen Zeitzonen des Landes Schlangen vor den Wahllokalen, in Moskau und St. Petersburg waren sie besonders lang.