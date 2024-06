Moskau gibt USA Mitschuld Russland meldet vier Tote und 151 Verletzte nach ukrainischem Angriff auf Krim

Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim sind nach russischen Angaben vier Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und 151 weitere verletzt worden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Am Sonntag war die Zahl der Todesopfer noch om vvon Moskau eingesetzten Gouverneur der Schwarzmeerstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, mit fünf angegeben worden.

Ukraine-Update Mit unserem Update-Newsletter zum Ukraine-Krieg erhalten Sie aktuelle Nachrichten, wichtige Hintergründe und exklusive Analysen von den Expertinnen und Experten des Tagesspiegels. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Moskau wies Washington eine Mitverantwortung für den Angriff zu, da dieser mit ATACMS-Raketen aus US-Produktion ausgeführt worden sei.

Nach Angaben der russischen Armee feuerte die Ukraine fünf Raketen ab, von denen vier von der Luftabwehr über dem Meer abgefangen worden seien.

Sewastopol sei „am helllichten Tag mit ballistischen Raketen mit Streumunition“ angegriffen worden, sagte Raswoschajew.

Trümmerteile der abgeschossenen Raketen seien auf die Küstengebiete herabgestürzt. Dabei sei ein Gebäude in Brand geraten. Fünf Kinder müssen demnach auf der Intensivstation behandelt werden.

Von russischen Medien veröffentlichte Videos zeigen Menschen an einem Strand, die nach Explosionen die Flucht ergreifen. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Echtheit der Aufnahmen zunächst nicht überprüfen.

Russland sieht Mitverantwortung bei den USA

Die Verantwortung für den „absichtlichen Raketenangriff auf Zivilisten in Sewastopol“ trage neben Kiew in erster Linie die US-Regierung, die „diese Waffen an die Ukraine geliefert hat“, teilte das russische Vereinigungsministerium mit Blick auf die ATACMS-Raketen mit.

Die Flugdaten für diese Raketen würden „von US-Spezialisten auf der Grundlage von Daten der US-Satellitenaufklärung“ eingegeben. „Solche Aktionen werden nicht unbeantwortet bleiben“, fügte das Ministerium hinzu. Das russische Ermittlungskomitee teilte mit, es habe eine Untersuchung wegen eines „Terrorakts“ eingeleitet.

Weder die USA noch die Ukraine äußerten sich zunächst zu dem Raketenangriff auf Sewastopol.

Militärische Ziele in der Hafenstadt

Die Schwarzmeerstadt wird von der ukrainischen Armee regelmäßig ins Visier genommen. In der Hafenstadt befindet sich das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte. Die Krim ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt für die russische Armee.

Auch aus anderen russischen Regionen wurden am Sonntag ukrainische Angriffe gemeldet. Bei Drohnenangriffen in der grenznahen Region Belgorod wurden nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow ein Mensch getötet und drei weitere verletzt. Die ukrainische Armee nimmt regelmäßig die Region Belgorod unter Beschuss, die an die ukrainische Region Charkiw grenzt. Dort hatte Moskau am 10. Mai eine Bodenoffensive gestartet.

Am Sonntag wurde bei russischen Angriffen auf ein Haus und eine Bildungseinrichtung in Charkiw nach Angaben von Gouverneur Oleh Synehubow ein Mensch getötet. Zehn Menschen, unter ihnen zwei Jugendliche, seien zudem verletzt worden. Auch am Samstag war die Stadt das Ziel eines schweren russischen Bombenangriffs. (AFP)