Musiker soll Waffenlieferungen erörtern Russland bittet Roger Waters um Vorsprechen beim UN-Sicherheitsrat

Russland hat den Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters, offenbar darum gebeten, am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat zu erscheinen, um die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erörtern.

„Die russische Diplomatie war früher einmal seriös. Was kommt als Nächstes? Mr. Bean?“, sagte ein Diplomat des UN-Sicherheitsrats, der laut der Nachrichtenagentur Reuters anonym bleiben wollte.

Wie der russische UN-Diplomat Dmitri Poljanski via Twitter bestätigte, soll Roger Waters für das morgige Briefing des UN-Sicherheitsrates eingeladen worden sein. Dabei sollen „die Aussichten auf eine friedliche Beilegung der Ukrainekrise vor dem Hintergrund zunehmender westlicher Waffenlieferungen an dieses Land“ diskutiert werden.

„Warten wir ab, was er zu sagen hat. Er hat eine Meinung und die werden Sie morgen hören“, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia gegenüber Reuters und fügte scherzhaft hinzu: „Vielleicht wird er auch für uns singen“.

Der 15-köpfige UN-Sicherheitsrat ist seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar bereits dutzende Male zusammengekommen. Er kann jedoch keine konkreten Maßnahmen ergreifen, da Russland neben den Vereinigten Staaten, China, Großbritannien und Frankreich ein Vetorecht hat.

Antisemitismus und Putintreue: Roger Waters in der Kritik

Der Musiker Roger Waters geriet in jüngster Vergangenheit bereits wegen seiner Putintreue und aufgrund seiner antisemitischen und verschwörungsideologischen Äußerungen international in die Kritik.

Im September des vergangenen Jahres wurde Waters für seinen offenen Brief an die ukrainische First Lady Olena Zelenska kritisiert, den er auf seiner Website veröffentlichte. Darin sprach er sich bereits gegen westliche Waffenlieferungen an Kiew aus.

Im Frühjahr plant der Pink Floyd-Mitbegründer eine Europatour – in Deutschland sind sechs Konzerte geplant, im Mai will der englische Musiker in der Berliner Mercedes-Benz-Arena auftreten.

Wegen seiner politischen Aussagen wurden bereits im Herbst Rufe nach der Absage der deutschen Konzerte laut. Erst kürzlich appellierte die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin und Brandenburg (DIG) direkt an den Konzertveranstalter und die Mercedes-Benz-Arena, die umstrittenen Berliner Auftritte abzusagen. (Reuters, Tsp.)

