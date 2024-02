Nach Angaben des Teams Nawalnys Mutter hat Leiche ihres Sohns erhalten

Der Leichnam des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist seiner Mutter Ludmilla Nawalnaja übergeben worden. Das teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag im Kurznachrichtendienst X mit. Sei erklärte, sie wisse nicht, ob die Behörden ein Begräbnis zulassen würden, wie es seine Familie wolle und wie er es verdient habe.

Am Freitag hatte Jarmysch mitgeteilt, die Behörden hätten von der Mutter verlangt, entweder einer diskreten Beerdigung ihres Sohnes ohne öffentliche Anteilnahme zuzustimmen, oder aber ihr Sohn werde in der Strafkolonie beerdigt. Ludmilla Nawalnaja lehnte eine heimliche Beerdigung in einem am Donnerstag veröffentlichtem Video ab.

Der 47-jährige war vergangene Woche plötzlich in seiner Strafkolonie in Sibirien gestorben. Forderungen auch aus dem Westen nach einer unabhängigen Untersuchung des Todes lehnt Russland als Einmischung in innere Angelegenheiten ab. Seine Mutter und sein Umfeld werfen dem Kreml Mord vor, was dieser vehement zurückweist. (Reuters)