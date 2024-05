Nach Angriff auf Wirtschaftsminister Putschversuch in Demokratischen Republik Kongo nach Armeeangaben vereitelt

In der Demokratischen Republik Kongo ist nach Angaben der Armee am Sonntag ein Putschversuch von Einheimischen und Ausländern vereitelt worden. „Der Versuch eines Staatsstreichs ist im Keim erstickt worden von den Verteidigungs- und Sicherheitskräften“, sagte Armeesprecher General Sylvain Ekeno in einer kurzen, im Staatsfernsehen ausgestrahlten Erklärung.

„An diesem Versuch waren Ausländer und Kongolesen beteiligt“, sagte der Armeesprecher weiter. Sie alle seien außer Gefecht gesetzt worden, so dass sie keinen Schaden mehr anrichten könnten - „ihr Anführer eingeschlossen“.

Die Bürger rief der General auf, „ihren Beschäftigungen frei und ruhig nachzugehen“. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, war die Lage in der Hauptstadt Kinshasa am Sonntag ruhig.

Details zu dem Putschversuch nannte der Armeesprecher nicht. Seiner Mitteilung vorausgegangen war in der Nacht ein Angriff auf die Residenz von Wirtschaftsminister Vital Kamerhe in einem Viertel des Stadtteils Gombe in Kinshasa. Das Gebäude befindet sich wiederum nicht weit entfernt vom Palast der Nation, dem Amtssitz von Staatschef Félix Tshisekedi.

Der japanische Botschafter in Kinshasa, Hidetoshi Ogawa, hatte zu dem Vorfall im Onlinedienst X geschrieben, es habe einen „bewaffneten Angriff“ auf die Residenz des Wirtschaftsministers gegeben. „Informierten Quellen zufolge sind zwei Polizisten und ein Angreifer tot“, hieß es in dem Post weiter.

Der Minister wurde demnach bei dem Angriff nicht verletzt. Die französische Botschaft hatte über „Schüsse aus automatischen Waffen“ in dem Viertel informiert und dazu aufgerufen, das Gebiet zu meiden. (AFP)