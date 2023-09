Nach dem Debakel der französischen Afrika-Politik „Deutschland muss eine führende Rolle haben“

Mali, Niger und zuletzt Gabun – in West- und Zentralafrika wird eine Regierung nach der anderen vom Militär weggeputscht. Die Putsch-Generäle profitieren dabei nicht zuletzt von einer Frankreich-feindlichen Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung in der Region. Frankreich hat als ehemalige Kolonialmacht dort keinen guten Ruf mehr. Außenpolitiker in Berlin fordern nun, dass Deutschland in dieser Situation das Engagement in Afrika erhöhen muss.