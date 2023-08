Nach Militär-Putsch in Niger Ecowas hat laut Vorsitzenden „Pflicht, alle Optionen auszuschöpfen“

Der Vorsitzende von Westafrikas Staatengemeinschaft Ecowas, Nigerias Präsident Bola Tinubu, hat den Putsch im Niger als Gefahr für die gesamte Region bezeichnet. „Es ist unsere Pflicht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine rasche Rückkehr zu einer verfassungsmäßigen Regierungsführung im Niger zu gewährleisten“, sagte Tinubu am Donnerstag zum Auftakt des Sondergipfels der westafrikanischen Staatschefs, bei dem Ecowas über das weitere Vorgehen bis hin zu einem Militäreinsatz gegen ihr suspendiertes Mitgliedsland berät.

„Bedauerlicherweise hat die siebentägige Frist, die wir während des ersten Gipfels gesetzt haben, nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt“, sagte Tinubu. Er betonte, dass Diplomatie Priorität habe. „In unserem unermüdlichen Einsatz für Demokratie, Menschenrechte und das Wohlergehen der Menschen im Niger ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir diplomatischen Verhandlungen und dem Dialog als Grundlage unseres Vorgehens Vorrang einräumen“, sagte er.

Im Niger hatte das Militär am 26. Juli die Macht übernommen und die Verfassung ausgesetzt. Der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum wird seitdem in seiner Residenz festgehalten. Ecowas hatte am 30. Juli gegen den Niger Sanktionen verhängt und von den Putschisten die Wiederherstellung der Verfassung gefordert. Andernfalls werde man Maßnahmen ergreifen, die auch gewaltsam sein könnten, hieß es. Ein entsprechendes Ultimatum war am Wochenende ausgelaufen.

Der Niger war die letzte Demokratie in der Sahelzone

Ecowas habe durch die Entsendung verschiedener Teams in den Niger und in nordafrikanische Länder große Anstrengungen unternommen, sagte Tinubu. Die Gesandten sollen dem Gipfel einen Bericht vorlegen. Auch die Ergebnisse des Treffens der Militärchefs der Staaten, die in der vergangenen Woche Pläne für eine mögliche Intervention entworfen hatten, werden auf dem Gipfel vorgestellt. „Nur durch diese umfassende Bewertung können wir gemeinsam einen neuen nachhaltigen Weg zu dauerhaftem Frieden, Stabilität und Wohlstand im Niger einschlagen.“

Die Ecowas umfasst 15 Mitglieder, von denen vier einschließlich des Nigers seit 2020 Putsche erlebt haben und suspendiert sind. Die Militärregierungen von Mali, Burkina Faso und Guinea haben sich auf die Seite der Putschisten im Niger gestellt. Experten warnen bei einer Militärintervention von möglichen schweren Konsequenzen für die Region.

Der Niger war als letzte Demokratie im Inneren der Sahelzone in Westafrika, die von islamistischem Terrorismus überrannt wird, ein wichtiger strategischer Partner der USA und Europas. (dpa)