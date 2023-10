Nach Sturzflut in Indien Mindestens 23 Armeeangehörige vermisst

Nach einer Sturzflut im Indien werden 23 Armeeangehörige vermisst. Einige Armeefahrzeuge seien zudem überspült worden, teilte die indischen Armee am Mittwoch mit, wie örtliche Medien berichteten. Rettungsarbeiten dauerten demnach an.

In der Nacht auf Mittwoch habe es in dem betroffenen nordöstlichen Bundesstaat Sikkim stark geregnet, was unter anderem zu einem starken Pegelanstieg des Flusses Teesta geführt habe, hieß es.

Behörden von Sikkim riefen Anwohner auf, nicht in die Nähe des Flusses zu gehen. (dpa)