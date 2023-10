Nach Sturzflut in Indien Mindestens drei Tote – dutzende Militärangehörige weiterhin vermisst

Nach einer Sturzflut im Indien sind mindestens drei Tote gefunden worden. Das teilte der indische Katastrophenschutz der örtlichen Nachrichtenagentur PTI am Mittwoch mit.

Zusätzlich würden 23 Armeeangehörige vermisst und mehrere Armeefahrzeuge seien überspült worden, hieß es von der indischen Armee. Einige Fahrzeuge seien komplett von den Wassermassen begraben worden.

Ein Rettungseinsatz sei im Gange, hieß es. Der matschige Boden erschwere aber die Suche nach den Vermissten, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch. Die Wetterbehörde warnte vor Erdrutschen.

In der Nacht auf Mittwoch habe es in dem betroffenen nordöstlichen Bundesstaat Sikkim stark geregnet, was unter anderem zu einem starken Pegelanstieg des Flusses Teesta geführt habe.

Behörden von Sikkim riefen Anwohner auf, nicht in die Nähe des Flusses zu gehen. Die Schulen in Teilen des Bundesstaates sollen bis Ende Woche geschlossen bleiben, berichteten örtliche Medien. Es kommt zudem zu Flugbehinderungen, da in einigen Landesteilen weitere heftige Regenfälle erwartet wurden.

Die Hauptstraße, die Sikkim mit dem Bundesstaat Westbengalen verbindet, sei bei dem starken Regen weggerissen worden, sagte Armeesprecher Anjan Basumatary. Sikkims Hauptstadt Gangtok sei völlig abgeschnitten.

Starkregen über dem Lhonak-See war der Hauptauslöser für die Überschwemmungen in einem Tal etwa 150 Kilometer nördlich von Gangtok nahe der Grenze zu China. In der Region dürften etwa 15.000 Menschen leben. (Reuters/dpa)