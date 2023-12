Nawalny noch immer spurlos verschwunden Wo ist Putins größter Feind?

Seit fast drei Wochen fehlt von dem inhaftierten Putin-Widersacher Alexej Nawalny jede Spur. Seine Mitstreiter suchen verzweifelt in ganz Russland. Ob der Kreml-Kritiker überhaupt noch lebe, sei unklar, sagte seine im Exil lebende Sprecherin, Kira Jarmysch, gegenüber dem Nachrichtenportal ZDFheute.

Das Team des Oppositionspolitikers hat nun eine Belohnung für Hinweise auf seinen Verbleib ausgesetzt, zudem bei Gefängnisdirektoren durch Bittbriefe um Auskunft gebeten. Bislang erfolglos.

„Es ist schwer zu sagen, was der Plan des Kremls ist“, sagt Alexey Yusupov, der Leiter des Russland-Programms bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Tagesspiegel. „Aber man kommt nicht umhin festzustellen, dass Alexej Nawalny ausgerechnet in der Woche von der Bildfläche verschwunden ist, in der Wladimir Putin seinen ,Wahlkampf’ für März 2024 gestartet hat.“ Der Oppositionelle habe seine Kandidatur für das Präsidentenamt und auch Auftritte im Netz angekündigt.

Aus dem Gefängnis hatte Nawalny mithilfe seiner Anwälte den Kampf gegen Putin gegen alle Schwierigkeiten und Drangsalierungen weitergeführt. „Ihm ist es vor seinem Verschwinden ja sogar gelungen, eine Strategiedebatte in der russischen Opposition im Exil zu entfachen“, erklärt Yusupov.

Auch aus der Haft heraus geht der Kampf gegen Putin weiter

Der Kreml-Kritiker habe einen Fragebogen zur Wählermobilisierung und zum Umgang mit dem Krieg bei der anstehenden Präsidentenwahl ausgearbeitet und wichtige russische Persönlichkeiten gebeten, ihn zu beantworten. „Damit wurde eine öffentliche Diskussion in den sozialen Netzwerken losgetreten, wie man mit der Wahl umgehen und ob man sich auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten einigen sollte.“

Auch Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch sieht den Zusammenhang zwischen Nawalnys Verschwinden und dem Beginn der Putin-Kampagne. „Auch wenn sein Name nicht auf den Wahllisten steht, ist offensichtlich, dass er (Nawalny - die Red.) der wichtigste Herausforderer für Putin ist. Und das sieht auch Putin so“, sagte sie der Online-Plattform „euronews.com“. Jarmysch geht immer noch davon aus, dass Nawalny in eine andere Haftanstalt verlegt worden ist.

Auf Kanälen des Messenger-Dienstes Telegram waren zwischenzeitlich Gerüchte aus mehreren eher dubiosen Quellen verbreitet worden: Der Kreml-Kritiker soll bereits Anfang Dezember Suizid begangen haben. Nawalnys Mannschaft ließ diese Meldungen unkommentiert.

Seine Mitstreiter schrieben jedes der 200 Gefängnisse in ganz Russland direkt an, um Auskunft über den Verbleib Nawalnys zu erlangen. Der Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters versuchte in Moskau, eine offizielle Stellungnahme zu erreichen. Daraufhin wurde ihm mitgeteilt, dass Nawalny in ein anderes Gefängnis verlegt worden sei. Seine Ankunft dort solle „in Übereinstimmung mit den Gesetzen“ mitgeteilt werden.

Eine Verlegung Nawalnys war seit August erwartet worden, als ein Gericht den Oppositionspolitiker zu einer weiteren Haftstrafe von 19 Jahren verurteilt hatte. Im Gefängnis sitzt der Putin-Widersacher, seit er 2021 aus Deutschland zurückgekehrt war. Nach einem Giftanschlag in Russland hatte er sich in der Berliner Charité behandeln lassen. Bei seiner Entscheidung, dennoch nach Moskau zurückzukehren, war er offenbar davon ausgegangen, dass es Putin nach dem fehlgeschlagenen Anschlag nicht wagen werde, ihn weiter anzugreifen.

Ein fataler Irrtum, wie sich herausstellen sollte. In mehreren Verfahren wurde Nawalny unter fadenscheinigen Anschuldigungen zunächst zu insgesamt elfeinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt. Seine Schlussworte vor Gericht nutzte er zu beißender Kritik am Kreml und an Putin.

Berichte über zunehmende gesundheitliche Probleme

Kurz bevor Nawalny verschwunden ist, wurde er erneut angeklagt. Die Reaktion der Richter war nach westlichem Verständnis befremdlich: Sie setzten das Verfahren wegen Fehlens des Angeklagten einfach bis Mitte Januar aus, ohne den Strafvollzugsbehörden die Auflage zu erteilen, Auskunft über den Verbleib des Gefangenen zu geben.

Die Überführung von Gefangenen können mitunter Wochen dauern. Anwählte und Familie bleiben in dieser Zeit ohne Informationen über Aufenthaltsort und Gesundheitszustand. Dieser sei, so sagen Vertraute, bei Nawalny besorgniserregend. Kürzlich habe er sich nach Schwindelanfällen auf den Boden legen müssen, hieß es in einem Tweet. Ein Bett habe es in seiner sechs Quadratmeter großen Karzer-Zelle nicht gegeben. Nawalny hat bereits fast 300 Tage in Isolationshaft verbracht.

„Alexej Nawalny ist nicht der einzige politische Gefangene, von dem wir gerade nicht wissen, wie es ihm geht“, sagt Alexey Yusupov von der Ebert-Stiftung. Seit mehreren Tagen ist auch Alexei Gorinow verschwunden. Er war Abgeordneter des Moskauer Stadtparlaments und wurde für sein Eintreten gegen den Krieg in der Ukraine verurteilt.