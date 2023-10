Neue Grenzbarrieren zu Mexiko USA schieben wieder nach Venezuela ab

Die US-Regierung nimmt Abschiebungen von Migranten nach Venezuela wieder auf. Mit den Abschiebeflügen nach Venezuela solle sofort begonnen werden, teilte die US-Regierung am Donnerstag mit. Betroffen seien Menschen, welche die US-Grenze irregulär übertreten hätten. Venezuela steckt seit Jahren in einer schweren Krise.

„Wir haben bereits einige Personen identifiziert, die (...) in den nächsten Tagen abgeschoben werden“, da sie nicht die Voraussetzungen für einen legalen Aufenthalt in den USA erfüllten, sagte ein hochrangiger US-Beamter, der nicht namentlich genannt werden möchte, in einem Interview mit der Presse.

Die Entscheidung der US-Regierung zeige, „dass Menschen, die unsere Grenze illegal überqueren, die Konsequenzen tragen müssen“, fügte der Beamte hinzu. Wann mit den Abschiebungen begonnen werden soll, sagte er nicht. Nach Angaben der UNO sind seit Beginn der Wirtschaftskrise in Venezuela mehr als sieben Millionen Menschen aus dem Land geflohen.

Maria Gonzalez, eine venezolanische Migrantin, die in den Vereinigten Staaten Asyl sucht, sitzt mit ihrer zweijährigen Enkelin Edith am Ufer des Rio Bravo. © REUTERS/JOSE LUIS GONZALEZ

US-Präsident Joe Biden hatte erst vor wenigen Wochen Hunderttausenden von Venezolanern, die sich bereits im Land befinden, einen vorübergehenden Schutzstatus gewährt. Dieser gibt ihnen unter anderem die Möglichkeit, zu arbeiten.

Neue Grenzbarrieren zu Mexiko

Das Heimatschutzministerium verkündete angesichts einer Zunahme illegaler Migration über die US-mexikanische Grenze indes am Donnerstag, den Bau von Grenzbarrieren in Texas zu beschleunigen.

US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas erklärte in einer Veröffentlichung im US-Bundesamtsblatt, es gebe einen „akuten und sofortigen Bedarf, Barrieren und Straßen nahe der Grenze der USA zu errichten, um rechtswidrige Einreisen zu verhindern“. Dafür solle eine Reihe von Gesetzen ausgesetzt werden, um in einem Landkreis in dem Bundesstaat schneller „neue Barrieren und Straßen“ bauen zu können.

Beide Schritte sind eine Kehrtwende in Bidens Einwanderungspolitik, die jüngst von Kritikern sowohl unter den oppositionellen Republikanern als auch in den eigenen Reihen der Demokraten häufig als zu lax bezeichnet worden war.

Biden betonte, dass er nicht glaube, dass derartige Grenzmauern funktionieren würden. Das Weiße Haus machte aber deutlich, dass die Mittel für die nun geplanten Bauarbeiten im Rio Grande Valley vor Bidens Amtszeit genehmigt worden seien.

Der Demokrat habe versucht, diese umzuwidmen, das habe der Kongress aber abgelehnt. Das Gesetz sehe nun vor, dass die Mittel für den Mauerbau eingesetzt werden müssten, betonte die Sprecherin des Weißen Hauses. Man halte sich einfach nur an das Gesetz.

Trump verlangt Entschuldigung von Biden

Sein republikanischer Vorgänger Donald Trump wollte an der rund 3200 Kilometer langen Südgrenze eine „wunderschöne Mauer“ errichten lassen, um Einwanderer ohne Papiere und Kriminelle fernzuhalten. Die Demokraten warfen Trump vor, eine unmenschliche Politik der Abschottung zu betreiben.

Trump verlangte eine Entschuldigung von seinem Nachfolger. „Wie ich wiederholt gesagt habe, haben über die Jahrtausende hinweg nur zwei Dinge dauerhaft funktioniert, Räder und Mauern“, schrieb er im Internet. „Wird Joe Biden sich jetzt bei mir und Amerika dafür entschuldigen, dass er erst so spät loslegt“, fragte er.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump besichtigt einen unfertigen Abschnitt der Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko (Archivbild). © REUTERS/Callaghan O'Hare

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador bezeichnete die US-Ankündigung als Rückschritt. Auch US-Umweltverbände zeigten sich erbost.

Der Kongress hatte unter Trump knapp 1,4 Milliarden Dollar für Barrieren festgeschrieben. Die Zahl der festgestellten illegalen Grenzübertritte ist zuletzt wieder angestiegen. Darunter sind auch Tausende Venezolaner, die wegen der schlechten Beziehungen zwischen den jeweiligen Regierungen nur schwer wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden können.

Die Einwanderungspolitik dürfte eine zentrale Rolle im Wahlkampf spielen. Einer Reuters/Ipsos-Umfrage von September zufolge sind 54 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass die Einwanderung das Leben der gebürtigen US-Bürger erschwere. Bei Republikanern betrug die Quote 73 Prozent, bei Demokraten 37 Prozent. (dpa/AFP/Reuters)