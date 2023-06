Darmeingriff unter Vollnarkose Operation des Papstes „ohne Komplikationen“ verlaufen

Die Notoperation von Papst Franziskus am Mittwoch ist nach Angaben des Vatikans „ohne Komplikationen“ verlaufen. Die dreistündige Operation sei inzwischen beendet, teilte der Vatikan am frühen Abend mit.

Die Nachrichtenagentur Ansa meldete am Mittwochabend, dass der 86-Jährige in das päpstliche Appartement im zehnten Stock des Gemelli-Krankenhauses von Rom verlegt wurde. Nachdem am Nachmittag alle Jalousien der Papst-Zimmer in der Klinik zugezogen waren, war am Abend zu sehen, wie zwei davon hochgezogen wurden.

Papst Franziskus musste sich einer Darmoperation unterziehen. Die Operation sei notwendig geworden, weil sich die Symptome des Papstes verschlechtert hätten, teilte der Heilige Stuhl weiter mit. Demnach erfolgte der Eingriff wegen eines drohenden Darmverschlusses unter Vollnarkose.

Bereits am Dienstag war der Papst ins Krankenhaus gebracht worden. Dort hatte er sich Kontrolluntersuchungen unterzogen. In der Mitteilung des Heiligen Stuhls war von wiederkehrenden Schmerzen die Rede gewesen.

Carsten J. Krones, Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Deutschen Chirurgie (BDC), sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Erkrankung und Eingriff sind für einen betagten Herrn sicher ernst und je nach Anatomie auch anspruchsvoll, aber nicht akut lebensbedrohend“, ergänzte der Chirurg, unterstrich dabei aber, das sonstige Erkrankungsprofil bei Franziskus nicht zu kennen.

„Der Papst braucht unsere Gebete“

Noch am Morgen seiner Klinikeinweisung hatte der Papst seine allwöchentliche Generalaudienz vor Tausenden Menschen auf dem Petersplatz abgehalten. Als der Pressesaal des Vatikans die Ankündigung für die Operation verschickte, befand sich Franziskus noch auf dem Platz, um Gläubige und junge Brautpaare zu treffen.

„Der Papst braucht unsere Gebete“, twitterte Vatican News, die offizielle Nachrichtenplattform des Vatikans. Etliche Journalisten und Reporterteams fanden sich vor dem Gemelli-Krankenhaus ein.

Man verfolge die Entwicklungen „mit Zuneigung, mit unseren Gebeten“, sagte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der als Nummer zwei im Vatikan gilt. Er hoffe, dass es dem Papst schnell besser gehe.

Längere Krankheitsgeschichte

Papst Franziskus war Ende März wegen einer Bronchitis ebenfalls in jenes Krankenhaus im Nordwesten Roms gebracht und dort einige Tage stationär behandelt worden.

Rechtzeitig zu den Feiern der Karwoche und des Osterwochenendes kehrte er in den Vatikan zurück. Ende Mai musste er an einem Tag geplante Audienzen und Termine wegen eines Fiebers absagen.

Schon 2021 wurde der Papst am Darm operiert. Rund zehn Tage verbrachte er damals in der Klinik. Danach war davon die Rede, dass er die Vollnarkose nicht gut vertragen hatte.

Anfang des laufenden Jahres hatte er in einem Interview erwähnt, dass seine Darmerkrankung, eine schmerzhafte Divertikulitis, zurückgekehrt sei. (dpa, KNA, AFP)