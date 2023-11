Pakt mit den Separatisten Wie Spaniens Sánchez Ministerpräsident werden will

„Wir haben uns dazu entschieden, einen ungewissen Weg voller Hindernisse zu gehen“, kündigte Carles Puigdemont am Donnerstag in Brüssel an. Der ehemalige katalanische Regierungschef hat sich dafür entschieden, den Sozialdemokrat Pedro Sánchez bei seiner Wiederwahl zum Ministerpräsidenten zu unterstützen. Doch er warnte auch: „Die spanische Regierung wird sich ihre Stabilität Tag für Tag verdienen müssen.“