Parlamentswahlen in der Schweiz Nationalkonservative legen laut Hochrechnung zu

Die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei erzielte bei den Parlamentswahlen in Helvetien am Sonntag ein Glanzergebnis. Das geht aus einer ersten Hochrechnung hervor, die der Sender SRF veröffentlichte. Danach stimmten 29 Prozent der Wählerinnen und Wähler beim Urnengang für den Nationalrat, die große Kammer, für die rechtspopulistische SVP. Gegenüber 2019 legte die SVP damit um mehr als drei Prozent zu.

Die Sozialdemokraten (SP) gewannen leicht hinzu und erzielten mehr als 17 Prozent. Die Mitte-Partei (früher Christlichdemokratische Volkspartei) und die liberale FDP lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz, beide vereinigten jeweils knapp unter 15 Prozent auf sich. Die Grünen verloren erheblich und rutschten auf rund neun Prozent ab. Neben Nationalrat wählten die Eidgenossen auch den Ständerat neu, die Kammer der Kantone.

Es kommen zu viele und die Falschen. SVP-Präsident Marco Chiesa vor der Wahl. Die Partei listete auf seiner Homepage eine Reihe von Straftaten auf, für die Migranten die Verantwortung trügen.

Damit konnte die SVP, in der noch immer der Milliardär Christoph Blocher (83) den Ton angibt, ihre Position als stärkste politische Kraft Helvetiens ausbauen. Die SVP gehört trotz ihrer oft brachialen Rhetorik, die auch auf Ausländer zielt, zu den etablierten Parteien, mit denen Politiker anderer Couleur traditionell kooperieren.

Jan Dirk Herbermann arbeitet seit 1998 als Korrespondent in Genf. Er berichtet über die Vereinten Nationen und die Schweiz.

Wie wirkt sich die Wahl auf die Zusammensetzung der Regierung, den siebenköpfigen Bundesrat, aus? Beobachter erwarten, dass sich die sogenannte Zauberformel ändern könnte. Gemäß der Formel besetzen die SVP, die FDP und die Sozialdemokraten jeweils zwei Ministerposten und die Mitte-Partei einen. Falls die Mitte klar an der FDP vorbeizieht, wäre sie nach der Logik der Zauberformel berechtigt, zwei Kabinettsposten zu verlangen.

Im Dezember wird der nächste Bundesrat gewählt

Das Regierungsbündnis der größten Parteien soll politische Stabilität garantieren und sicherstellen, dass sich die meisten Bürgerinnen und Bürger vertreten fühlen. Im Dezember werden die beiden Parlamentskammern den nächsten Bundesrat wählen. Der Innenminister und diesjährige Bundespräsident Alain Berset (SP) und SVP-Wirtschaftsminister Guy Parmelin sind die beiden dienstältesten Bundesräte, während Umweltminister Albert Rösti (SVP) erst unlängst in das Gremium einrückte.

Im Unterschied zu den meisten anderen westlichen Demokratien stimmen die Schweizer Bürger über fast alle großen politischen Fragen an der Urne ab. Die Direkte Demokratie beschneidet die Macht der Regierung – daran ändert auch der SVP-Triumph nichts.

Mit welchem Rezept erzielte die SVP ihren Sieg? Die Volkspartei rückte die „unkontrollierte Zuwanderung“ und den „Missstand im Asylbereich“ in den Mittelpunkt ihrer Kampagne, in der sie eindringlich vor einer „Zehn-Millionen-Schweiz“ warnte. Mit ihrer Kampagne traf die SVP offensichtlich ins Schwarze. „Migration ist heute das Megathema in Europa“, analysiert der Historiker Urs Altermatt. Das Thema mobilisiere wie kein anderes die Anhängerschaft der SVP, erläuterte die Luzerner Zeitung. Die SVP fahre „im Schlafwagen zum Sieg“, prognostizierte das Blatt schon vor dem Wahltag.

Dabei kam der Partei zugute, dass im Sommer 2023 die Schweizer Bevölkerung erstmals auf mehr als neun Millionen Menschen wuchs. Vor allem Arbeitsmigranten sorgen für das Plus. In den vergangenen Jahren stiegen auch die Anträge auf Asyl stark an. Für 2023 rechnet die Regierung mit 27.000 neuen Gesuchen. Zudem flüchteten Zehntausende Menschen vor dem Krieg in der Ukraine in die Eidgenossenschaft.

Asyl in der Schweiz Auch in der Schweiz steigt die Zahl der Asylgesuche: Für 2023 rechnet das Staatssekretariat für Migration in seinem „wahrscheinlichsten Szenario“ mit insgesamt 27.000 neuen. Allein im August 2023 zählten die Behörden 3.001 Asylbewerbungen. Im Jahr 2022 wurden rund 24.500 Asylgesuche eingereicht, 2021 knapp 15.000. Die wichtigsten Herkunftsländer der Asylbewerber im August 2023 waren die Türkei, Afghanistan, Eritrea, Syrien und Algerien. In der Schweiz leben insgesamt rund neun Millionen Menschen, davon sind rund 2,3 Millionen Ausländerinnen und Ausländer.

„Es kommen zu viele und die Falschen“, wetterte SVP-Präsident Marco Chiesa (Foto oben, rechts). „Tausende junge Männer aus Afrika, Afghanistan, Türkei und so weiter kommen in die Schweiz und bleiben einfach hier“, heißt es auf der SVP-Internetseite. Dann listet die Partei eine Reihe von Straftaten auf, Diebstähle, Belästigungen, Gewalt, für die Migranten die Verantwortung trügen.

Die anderen Parteien präsentierten sich gemäßigt bis hausbacken

Von einem Araber, der eine Frau ausraubt ist ebenso die Rede wie von Einbrechern aus Rumänen oder von einem Türken, der seine Frau getötet habe. Ein Bild zeigt eine Männerhand, die ein blutverschmiertes Messer hält. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus geißelte die SVP-Kampagne als „fremdenfeindlich und hetzerisch“.

Um den „Missstand“ im Asylbereich zu beseitigen, will SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi eine härtere Gangart einschlagen: Er verlangt systematische Grenzkontrollen und „geschlossene Transitzonen“ in denen die Asylsuchenden während der Bearbeitung ihres Antrages bleiben müssen. Zudem empfiehlt Aeschi die Abschaffung des Status „vorläufig aufgenommen“ für Asylbewerber.

Im Vergleich zum offensiven Buhlen der SVP um Stimmen präsentierten sich die anderen Parteien gemäßigt bis hausbacken. Die Sozialdemokraten warben für eine „soziale Schweiz“, sie verlangten mehr Kaufkraft. Die FDP setzte sich für Wettbewerb und gesunde Staatsfinanzen ein. Die Mitte wiederum stellte sich als Partei von Freiheit, Solidarität und Verantwortung dar. Die Grünen schließlich setzten auf den Klassiker Klimaschutz und eine „glücklichere“ Gesellschaft. „Es ist wohl der laueste Wahlkampf seit längerem“, urteilte Historiker Altermatt.