Polizei erschießt verdächtige Person Auto fährt in chinesisches Konsulat in San Francisco

Ein Auto ist in der US-Westküstenstadt San Francisco in die Vorhalle des chinesischen Konsulats gekracht und hat schweren Schaden angerichtet. Als Polizeibeamte am Unfallort eintrafen, sprachen sie die Person im Wagen an und schossen daraufhin, wie die Polizei in San Francisco am späten Montagabend (Ortszeit) auf Nachfrage mitteilte.

Rettungskräfte brachten die tatverdächtige Person demnach anschließend in eine Klinik, wo sie starb. Auf einem Video war zu sehen, wie das Auto in der verwüsteten Lobby stand und Menschen hektisch aus dem Gebäude liefen.

Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Behörden nicht. Wie der US-Sender CNN berichtet, lehnte es die Sprecherin der örtlichen Polizei auf einer Pressekonferenz ab, zu sagen, warum die Polizei das Feuer eröffnete oder ob die getötete Person bewaffnet war. Die Sprecherin sagte auch nicht, ob der Unfall absichtlich herbeigeführt wurde, und gab auch keine weiteren Informationen über die Person oder den Vorfall bekannt.

Ein Video, das von einem Augenzeugen aufgenommen wurden, zeigt, wie Menschen an einem blauen Auto vorbeirennen, das gegen eine Wand im Konsulat geprallt ist. „Ich war drinnen und wartete darauf, dass ich an der Reihe war, die Dokumente für mein Visum einzureichen, und plötzlich raste ein Auto in voller Fahrt durch die Haupttür und prallte gegen die Wand, nur zwei Meter von dem Ort entfernt, an dem ich saß“, erklärte der Mann gegenüber dem Sender CNN.

Das Sicherheitspersonal reagiert auf den Fahrer eines Autos, das in das chinesische Konsulat in San Francisco gekracht ist. © REUTERS/SERGII

Seinen Angaben nach stieg der Fahrer aus dem Auto aus und schrie: „Wo ist die KPCh?“ - damit ist offenbar die Kommunistische Partei Chinas gemeint. Er habe daraufhin begonnen, mit dem Sicherheitspersonal zu kämpfen, sagte er.

Der Zeuge selbst sei daraufhin mit anderen davongerannt, die Polizei sei gekommen und er hätte zwei Schüsse gehört.

Die Polizei selbst erklärte, dass sie mit dem chinesischen Konsulat in Austausch stünde. Dies wiederum verurteilte in einer Mitteilung die „gewalttätige Attacke“. In dem Gebäude sei schwerer Schaden entstanden. Die USA müssten für die Sicherheit des dortigen Personals sorgen und den Fall aufklären, hieß es weiter.

Im kommenden Monat ist ein Gipfel der Asien-Pazifik-Staaten in der kalifornischen Stadt geplant, zu dem möglicherweise auch Chinas Staatschef Xi Jinping anreist. China hat Xis Teilnahme allerdings noch nicht bestätigt. (dpa, tsp)