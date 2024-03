Putin erhält Glückwünsche aus China und dem Iran Baerbock kritisiert „Wahl ohne Wahl“ in Russland

Mehrere Vertreter westlicher Staaten haben nach der Präsidentschaftswahl in Russland das Fehlen demokratischer Standards beklagt. „Die Wahl in Russland war eine Wahl ohne Wahl“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Montag vor Beratungen der EU-Ressortchefs in Brüssel.

Dass auch in Teilen der Ukraine, Moldaus und Georgiens abgestimmt worden sei, „ist völkerrechtswidrig“. Der Wahlvorgang verstoße gegen die Charta der Vereinten Nationen, so Baerbock.

Zugleich würdigte Baerbock die russischen Bürger, die während der Wahl ihren Protest gegen Kremlchef Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht hatten .„Dass man in ein Wahllokal geht, selbst wenn Soldaten einen begleiten, das erfüllt mich mit allergrößtem Respekt.“

Der Wahlvorgang zeigt nicht nur das ruchlose Vorgehen Putins gegenüber seinem eigenen Volk, sondern auch gegen die Charta der Vereinten Nationen. Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin

Zudem kündigte Baerbock neue Russland-Strafmaßnahmen der EU an. „Wir werden heute Sanktionen auf den Weg bringen mit Blick auf den Tod von Alexej Nawalny“, sagte die Grünen-Politikerin. Die neuen Strafmaßnahmen sollen mit Hilfe des EU-Sanktionsinstruments zur Ahndung von schweren Menschenrechtsverstößen verhängt werden.

EU kritisiert „Unterdrückung und Einschüchterung“

Auch die Europäische Union sprach der Wahl in Russland die Rechtmäßigkeit ab. Präsident Putin sei aufgrund von „Unterdrückung und Einschüchterung“ wiedergewählt worden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor dem Außenministertreffen. „Dies waren keine freien und fairen Wahlen“, sagte er.

Zuvor hatte auch die französische Regierung die Umstände der russischen Präsidentenwahl kritisiert. Man nehme das erwartete Ergebnis zur Kenntnis, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Paris.

„Die Bedingungen für eine freie, pluralistische und demokratische Wahl sind ein weiteres Mal nicht erfüllt worden“, hieß es darin weiter. Auch seien internationale Standards über gleichen Zugang der Kandidaten zu Medien nicht eingehalten worden, kritisierte das Ministerium.

Bereits am Sonntagabend war bekanntgegeben worden, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier keine Glückwunsche an Putin übermitteln werde. „Es wird kein Schreiben an Putin geben“, sagte Sprecherin Cerstin Gammelin dem Tagesspiegel.

Auch aus dem parlamentarischen Berlin hatte es bereits am Sonntag scharfe Kritik an der Wahl gegeben. „Es handelt sich um die unfreiesten Fake-Wahlen seit Ende der Sowjetunion“, sagte etwa Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, dem Tagesspiegel.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach ebenfalls von Wahlbetrug. „Diese Wahlfälschung hat keine Legitimität und kann keine haben“, sagte er am Sonntag in seiner abendlichen Videoansprache. „Jedem in der Welt ist klar, dass diese Figur (Putin), wie schon so oft in der Geschichte, einfach nur machtbesessen ist und alles tut, um lebenslang zu regieren.“

Bereits nach Bekanntgabe erster Teilergebnisse hatte ich Polen zur Wahl geäußert. „Russlands Präsidentschaftswahl ist nicht legal, frei und fair“, erklärte das Außenministerium in Warschau am Sonntagabend. Die Wahl sei „unter scharfen Repressionen“ und in besetzten Teilen der Ukraine unter Missachtung internationalen Rechts abgehalten worden.

Chinas Präsident Xi freut sich auf „neue Ära“ mit Putin

Mit Russland verbündete Staaten wie China gratulierten Putin hingegen zu seinem Sieg. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping habe bereits mit Putin telefoniert. Er vertraue darauf, dass Russland unter Putins Führung noch größere Erfolge bei der Entwicklung und dem Aufbau des Landes erreichen könne, sagte Xi laut dem chinesischen Staatsfernsehen.

„China und Russland sind ihre jeweils größten Nachbarländer und strategische Kooperationspartner in einer neuen Ära“, sagte Außenamtssprecher Lin Jian. Peking ist Moskaus wichtigster Verbündeter.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi gratulierte Putin zu dessen „solidem Sieg“. Auch die autoritär regierten Länder Venezuela, Nicaragua, Kuba und Bolivien gratulierten dem russischen Staatschef.

„Mit mehr als 87 Prozent (der Stimmen) hat Putin den Krieg gegen das Imperium des kollektiven Westens völlig gewonnen“, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro.

Auch Nicaraguas Präsident Daniel Ortega sprach von einem Triumph, der zur Stabilität und einer besseren Zukunft der Menschheit beitragen werde. Die Wahlen selbst seien vorbildlich und ruhig verlaufen, sagte Ortega demnach.

Auch Tadschikistan zufrieden mit Ergebnis

Tadschikistans Präsident Emomali Rachmon sprach ebenfalls von einem überzeugenden Sieg Putins. Er hoffe auf die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen, heißt es in einer Mitteilung des Pressedienstes von Rachmon.

Der tadschikische Staatschef ist noch länger als Putin selbst im Amt und führt die zentralasiatische Ex-Sowjetrepublik bereits seit Anfang der 1990er Jahre.

Nach der Auszählung von 98 Prozent der Stimmzettel erhielt Russlands Präsident Wladimir Putin laut Wahlkommission mehr als 87 Prozent der Stimmen - ein Rekordergebnis, das Beobachtern zufolge allerdings nur durch Repression, Zwang und Betrug erreicht worden sein soll.

Putin ist mittlerweile seit rund einem Vierteljahrhundert in Russland an der Macht. Er steht nun vor einer weiteren sechsjährigen Amtszeit. Sein Sieg galt von vornherein als ausgemacht. Alle bekannteren Kritiker des Kreml-Chefs sind entweder tot, inhaftiert oder im Exil. (dpa, AFP, Reuters)