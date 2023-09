Putin hat Kims Einladung „dankend angenommen“ Kreml-Chef sieht „Möglichkeiten“ für militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nordkoreanischen Angaben zufolge eine Einladung von Machthaber Kim Jong Un nach Nordkorea angenommen.

Putin habe das Angebot „dankend angenommen“ habe, bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag russischen Agenturen zufolge.

Putin hat die Einladung dankend angenommen und die weiteren Abstimmungen erfolgen über diplomatische Kanäle. Dmitri Peskow, Kremlsprecher

Ein konkretes Datum sei Peskow zufolge aber noch nicht ausgemacht. Unmittelbar nach dem Treffen von Putin und Kim am Mittwoch hatte der Kremlsprecher noch erklärt, ein Gegenbesuch sei nicht geplant.

Kim Jong Un lud Putin zuvor „höflich“ ein

Zum Abschluss des Treffens der beiden Staatschefs in Russland am Mittwoch „lud Kim Jong Un Putin höflich ein, die Demokratischen Volksrepublik Korea zu einem passenden Zeitpunkt zu besuchen“, erklärte die Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.

Putin habe die Einladung gerne angenommen „und bekräftigte seinen Willen, die Geschichte und Tradition der Freundschaft zwischen Russland und der Demokratischen Volksrepublik Korea fortzuführen“, hieß es weiter.

Lawrow reist zuvor nach Nordkorea

Zur Vorbereitung dürfte der Besuch von Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Pjöngjang dienen. Der 73-Jährige soll nach Angaben Peskows im Oktober ins weitgehend abgeschottete Nachbarland reisen. Die Vorbereitungen dafür seien bereits angelaufen, teilte Kremlsprecher Peskow mit.

Gegenseitige Besuche von Putin und Kim Jong Un Vor der jetzigen Visite war der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un das letzte Mal 2019 in Russland. Ein Besuch Putins in Nordkorea liegt noch weiter zurück. Im Jahr 2000 besuchte er den Vater und Vorgänger von Kim Jong Un, Kim Jong Il.

Putin und Kim Jong Un bekräftigen Freundschaft beider Länder

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Kim Jong Un bei seinem Besuch, er sei sich sicher, dass Russland ein „großer Sieg“ über seine Feinde gelingen würde.

Putin lobte die Freundschaft zwischen beiden Ländern und sagte vor Journalisten, er sehe „Möglichkeiten“ für eine militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea.

Waffenlieferungen als Hintergrund des Besuchs?

Putin und Kim hatten sich am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Fernen Osten Russlands getroffen. Nach Einschätzungen aus Washington könnten die dort geführten Gespräche zu Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland führen.

Russland habe es auf Nordkoreas Artilleriegeschosse abgesehen, sagte An Chan-il, Direktor des Internationalen Instituts für Nordkorea-Studien.

Sollten nordkoreanische Mehrfachraketenwerfer und andere Artilleriegeschosse in großen Mengen an Russland geliefert werden, könnte dies nach seiner Einschätzung „einen erheblichen Einfluss auf den Krieg in der Ukraine haben“. (AFP, dpa)