Putin stellt Verbindung zur Ukraine her „Der Kreml versucht, von seinem Versäumnis abzulenken“

Der russische Präsident Wladimir Putin nennt den Anschlag auf die „Crocus City Hall“, der mehr als 140 Menschen nahe Moskau das Leben kostete, eine „barbarische terroristische Tat“. Alle Angreifer seien festgenommen worden und hätten versucht, in die Ukraine zu fliehen, sagte der Kremlchef am Samstagnachmittag in einer Fernsehansprache. Vorläufige Informationen deuteten darauf, dass einige Personen auf ukrainischer Seite bereit gewesen seien, sie von Russland aus über die Grenze zu lassen.