Reaktionen nach Schüssen auf Fico Scholz verurteilt „feiges Attentat“ – Habeck warnt vor AfD

Nach dem Attentat auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico haben sich viele Politiker in Deutschland und dem Rest Europas geäußert.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilte die Schüsse scharf. „Die Nachricht vom feigen Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico erschüttert mich sehr“, schrieb er am Mittwoch auf der Online-Plattform X. „Gewalt darf keinen Platz haben in der europäischen Politik. In diesen Stunden sind meine Gedanken bei Robert Fico, den Angehörigen und den Bürgerinnen und Bürgern der Slowakei.“

Bundesvizekanzler Robert Habeck (Grüne) zeigte sich betroffen. Zum Auftakt einer Rede im Bundestag wünschte er Fico am Mittwoch „gute Besserung“ und mahnte zur verbalen Abrüstung. Diejenigen, die sich dem demokratischen Spektrum zugehörig fühlen, sollten ihre Worte „sorgsam wägen“. Vor allem mit Blick auf die AfD warnte Habeck, „dass aus Worten Taten folgen und dass diese Taten dann meistens eine geistige Vorbereitung haben“.

Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova zeigte sich erschüttert. „Ich verurteile den heutigen brutalen und rücksichtslosen Angriff auf Premier Robert Fico“, schrieb die Politikerin am Mittwoch bei Facebook. Sie sei schockiert. „Ich wünsche Robert Fico in diesem kritischen Augenblick viel Kraft, damit er sich von dem Angriff erholt“, fügte sie hinzu.

Robert, meine Gedanken sind in diesem sehr schwierigen Moment bei dir. Donald Tusk, Polens Regierungschef

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich „schockiert und entsetzt“. „Ich wünsche ihm Kraft für eine rasche Genesung. Meine Gedanken sind bei Robert Fico, seinen Angehörigen und dem slowakischen Volk“, schrieb Stoltenberg am Mittwoch im Onlinedienst X.

Polens Regierungschef Donald Tusk zeigte sich über den Angriff schockiert. „Robert, meine Gedanken sind in diesem sehr schwierigen Moment bei dir“, schrieb Tusk am Mittwoch auf der Plattform X.

Alle unseren Gedanken sind bei Premierminister Fico und seiner Familie. Rishi Sunak, britischer Premier

Ähnlich äußerte sich Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Sie sei „schockiert“ über das „feige Attentat“, erklärte Meloni. „Ich verurteile auf das Schärfste alle Formen von Gewalt und Angriffen auf die Grundprinzipien der Demokratie und der Freiheit“, betonte sie.

Der britische Premierminister Rishi Sunak zeigte sich entsetzt. „Schockiert über diese furchtbaren Neuigkeiten. Alle unseren Gedanken sind bei Premierminister Fico und seiner Familie“, schrieb der konservative Politiker auf X.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban schrieb auf seiner Facebook-Seite: „Tief erschüttert erfuhr ich vom schrecklichen Angriff auf meinen Freund Robert Fico. Wir beten für seine möglichst baldige Genesung“, fügte er hinzu.

Hass und Gewalt dürfen in unseren Demokratien nicht Platz greifen. Karl Nehammer, Österreichs Kanzler

Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) äußerte sich entsetzt. „Der Anschlag auf das Leben meines slowakischen Kollegen Robert Fico schockiert mich zutiefst. Erst vor wenigen Tagen haben wir telefoniert und intensiv über Sicherheitsthemen gesprochen“, schrieb Nehammer auf der Plattform X. Er wünsche Fico rasche und vollständige Genesung. „Hass und Gewalt dürfen in unseren Demokratien nicht Platz greifen und müssen mit aller Entschlossenheit bekämpft werden!“, so Nehammer weiter.

Der tschechische Präsident Petr Pavel erklärte, der Angriff sei eine Warnung, wohin die Vertiefung von Hass und Aggressivität in der Gesellschaft führen könnten. Auch Innenminister Vit Rakusan verurteilte den Angriff: „Gewalt gehört nicht in die Politik. Gewalt gehört eigentlich nirgendwo hin.“ (Tsp, Agenturen)