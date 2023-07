Rezepte gegen die Wut in französischen Vorstädten Zwischen Ignoranz und Renovierung

Frankreich ist nicht nur von den nächtelangen Ausschreitungen nach der Tötung des 17-jährigen Nahel bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre erschüttert. Auch der Déjà-Vu-Effekt bestürzt Politik und Gesellschaft.

Denn seit den 80er Jahren gab es mindestens 20 solcher Gewaltausbrüche in den Vorstädten und „banlieues“, den zumeist von Menschen mit Migrationshintergrund bewohnten Vierteln, die von Armut, mangelnden Aufstiegschancen und Wohnblöcken charakterisiert sind und mittlerweile oft ghettoartigen Charakter haben.

Dabei hat die Politik phasenweise reagiert und Programme für diese Problemviertel aufgelegt. Was wurde getan und warum ist es offensichtlich nicht ausreichend?

Zu viel auf Ästhetik geachtet?

Vor genau 20 Jahren wurde unter der Präsidentschaft von Jacques Chirac und dem für Städte zuständigen Minister Jean-Louis Borloo die Nationale Agentur für urbane Erneuerung (ANRU) geschaffen.

In ihrem ersten Programm hat die Behörde 48,4 Milliarden Euro ausgegeben, um in diesen Vierteln lebensfeindliche, heruntergekommene Wohnriegel abzureißen, insgesamt 164 400 Wohnungen, und 142 000 neue Wohnungen zu schaffen sowie Hunderttausende weitere zu renovieren.

Auch wurden mehr öffentliche Einrichtungen geschaffen und besser ausgestattet. In einem kritischen Bericht linker Politiker zum 20. Jubiläum der Agentur Ende Juni heißt es allerdings, dabei habe ein „technokratischer Ansatz“ überwogen, der auf „ästhetische“ Veränderungen ausgerichtet gewesen sei.

Die Wohntürme der Pablo-Picasso-Siedlung in Nanterre im westlichen Pariser Vorort, wo der getötete Nahel lebte. Die Wohnverhältnisse hier sind nicht die schlechtesten aller Vorstädte. © AFP/BERTRAND GUAY

Die Regierungen, die auf die großen Unruhen von 2005 folgten, haben keine neuen Initiativen ergriffen. Bis Emmanuel Macron bei seinem Amtsantritt 2017 diese Untätigkeit zu beenden schien und eben jenen populären Jean-Louis Barloo, der mittlerweile Bürgermeister von Valenciennes gewesen war, mit einer Studie und einem Aktionsplan zu den Vorstädten beauftragte.

1296 Stadtviertel gelten in Frankreich als „prioritär bei der Stadtentwicklung“.

Sechs Monate später, nach Gesprächen mit hunderten Gemeindevertretern, Bürgermeistern und lokalen Akteuren, lag ein Aktionsplan mit 19 Punkten vor.

Bildungszentren sollte es geben und eine Führungsakademie, in der Nachwuchs aus den Problemvierteln für den öffentlichen Dienst ausgebildet werden sollte. 500 Coaches, die beim Übergang von der Schule ins Berufsleben unterstützen. 200 IT-Campusse, deren Absolventen eine Jobgarantie erhalten sollten.

Die Problemviertel 37 Prozent weniger niedergelassene Ärzte als in anderen Vierteln 40 Prozent haben keine Kleinkinderbetreuung Dreimal weniger Sportmöglichkeiten als in anderen Vierteln (Quelle: Institut Montaigne)

Vier Klassenreisen außerhalb des Wohnviertels während der Schulzeit. 30.000 zusätzliche Krippenplätze, einen Ombudsman der Polizei, Sensibilisierung von Justizbeamten für Diskriminierung, Schaffung einer Nationalen Beobachtungsstelle für Diskriminierung – um nur einige zu nennen.

Umgesetzt wurde kaum etwas – denn Macron hat den Plan sofort in einer Schublade verschwinden lassen: „Diese Strategie für die Vorstädte ist so alt wie ich selbst, ich werde sie nicht verkünden“, sagte er am 22. Mai 2018 vor geladenen Gästen. „Diese Methode ist an ihr Ende gekommen.“ Der damalige Aktionsplan hieß „Für eine nationale Versöhnung“ – aktueller könnte zumindest der Titel nicht sein.

„Gerechtigkeit für Nahel“: Das Graffiti an einem Polizeirevier in Lisieux gibt einen Hinweis darauf, was die Bewohner der Problemviertel fordern. © action press/Lafargue Raphael-POOL/SIPA

Ganz untätig geblieben ist Macron jedoch nicht: Er hat beispielsweise die Grundschulklassen in Problemvierteln halbieren lassen, kostenloses Schulfrühstück eingeführt. In seinem Wahlkampf 2022 hatte er einen Plan „Stadtviertel 2030“ angekündigt – den es aber noch nicht gibt.

Einen Tag vor den jüngsten Ausschreitungen hatte Macron in Marseille den zweiten Teil seines Plans zur Entwicklung der Stadt am Mittelmeer vorgestellt, neben Großprojekten gehören dazu auch innovative Schulen in Problemvierteln im Norden der Stadt.

Es ist einfacher, Gebäude instand zu setzen, als auf die Zusammensetzung der Bevölkerung einzuwirken. François Dubet, Soziologe und Experte für die französischen Vorstädte

Der Soziologe François Dubet, der an der Universität von Bordeaux gelehrt hat, sieht das Problem eher darin, „dass es einfacher ist, Gebäude instand zu setzen, als auf die Zusammensetzung der Bevölkerung einzuwirken“. Alle Projekte zur Stadtentwicklung der Problemviertel hätten die „soziale und ethnische Segregation“ nicht beendet, sagt er in „Le Monde“. Die Bewohner seien noch immer diejenigen mit Migrationshintergrund, sie seien die Ärmsten – und blieben unter sich.

Hinzu komme die Diskriminierung: Bei gleicher Ausbildung habe ein junger Mensch aus einem Problemviertel weniger Chancen als ein Bewerber mit anderer Adresse. Die jungen Bewohner der „Cités“ hätten daher das Gefühl, dass ihr soziales Schicksal besiegelt sei, sagt Dubet, der viele Studien zu den Problemvierteln veröffentlicht hat.

Demonstration gegen Polizeigewalt: Die Schwester des 2016 in Polizeigewahrsam verstorbenen Adama Traoré und Hunderte Unterstützer haben am 8. Juli trotz eines Verbots in Paris demonstriert. © action press/Chang Martin/SIPA

Der Soziologe Sebastian Roché nannte im Tagesspiegel die nachgewiesene Diskriminierung durch die Polizei, die in den Problemvierteln hauptsächlich den Staat repräsentiere, als eine der Hauptursachen der regelmäßig ausbrechenden Unruhen.

Zu diesen Eruptionen kommt es auch, weil es keine politische oder gesellschaftliche Organisation gibt, die den Zorn, die Emotionen und Revolten in den Vorstädten in politische Aktionen und Forderungen umwandelt. So wie das in einer Demokratie Gewerkschaften und politische Parteien eigentlich tun. Und wie das die Kommunistische Partei in den traditionellen Arbeitervierteln übernommen hatten.

Politisches Vakuum in Vorstädten

Daher beklagt emeritierte Soziologieprofessor Dubet eine Art „politisches Vakuum“ in den Vorstädten, „als ob Volksvertreter und Parteien die Ereignisse nur kommentieren, statt die Wut in politische Botschaften umzuwandeln und weiterzugeben“. Hier versage auch die Linke, die zwar Polizeireformen fordere und den Rassismus anprangere, aber auch keine kreativen Vorschläge für die Entwicklung der „banlieues“ habe.

Eigentlich hatten alle gespannt auf den Nationalfeiertag am 14. Juli geblickt. Denn da wollte sich Präsident Macron zu Wort melden. Darauf verzichtet er nun.

Vielleicht arbeitet er noch an einer „neuen Methode“ zur Lösung der tiefgreifenden Probleme in den Vorstädten.