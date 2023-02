Russische Quellen berichten Ukrainische Truppen möglicherweise ans Ostufer des Dnipro vorgedrungen

Russische Quellen deuten an, dass die ukrainische Armee in der Region Cherson Gebiete östlich des Flusses Dnipro eingenommen hat. Das schreibt das „Institute for the Study of War“ (ISW) in seinem täglichen Bericht.

Das ISW stützt seine Vermutung auf Berichte eines Korrespondenten der russischen Zeitung „Iswestija“. Dieser hatte aus einem Gebiet östlich des Flusses Dnipro von Scharmützeln zwischen der ukrainischen und russischen Armee berichtet. Ein russischer Militärblogger hatte den Beitrag weiterverbreitet.

Sollte diese Meldung stimmen, dann hat es die ukrainische Armee erfolgreich geschafft, vom Westufer auf das Ostufer des Flusses Dnipro überzusetzen. Dem ISW liegen jedoch keine weiteren Belege dafür vor.

Nach der ukrainischen Gegenoffensive in Cherson hatte sich die russische Armee Anfang November auf Stellungen östlich des Flusses Dnipro zurückgezogen. Seitdem stehen sich beide Armeen am Dnipro gegenüber.

