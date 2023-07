Rund neun Monate nach der schweren Explosion auf der Kertsch-Brücke zwischen Russland und der von Moskau besetzten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat sich dort nach russischen Angaben ein „Notfall“ ereignet.

Die ukrainische Nachrichtenagentur RBC-Ukraine meldete am Montagmorgen, auf der Brücke seien Explosionen zu hören gewesen. Bei Telegram hieß es im der Söldnergruppe Wagner zugeschriebenen Benutzerkonto „Grauzone“, dass es um 03.04 Uhr und 03.20 Uhr Ortszeit zwei Einschläge auf der Brücke gegeben habe.

Ein Mann und eine Frau seien bei dem Vorfall in ihrem Auto gestorben, sagte der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, in einer Videobotschaft. Die Tochter des Paars sei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Opfer stammten demnach aus dem russischen Gebiet Belgorod.

Der Verkehr sei wegen des Vorfalls im Bereich des 145. Stützpfeilers der Brücke gestoppt worden, teilte der Chef der besetzten Krim, Sergej Aksjonow, laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass auf Telegram mit. Er machte keine Angaben zur Art des „Notfalls“.

Aksjonow schrieb weiter, die Strafverfolgungsbehörden und alle zuständigen Dienststellen seien im Einsatz. Es würden Maßnahmen ergriffen, um die Situation wiederherzustellen.

Aksjonow forderte die Bewohner auf, Ruhe zu bewahren. Bewohner der Region und Touristen sollten einen alternativen Landweg durch die von Russland besetzten Regionen in der Südukraine wählen. Auf der Krim ist gerade Hochbetrieb wegen der Ferienzeit.

Dem ukrainischen Militär zufolge könnte der Vorfall eine Provokation Russlands sein. Das Vorgehen und das folgende lautstarke Bekanntmachen sei typisch, sagt die Sprecherin des Kommandos Süd, Natalja Humeniuk, im Sender Rada.

Russland um schnelle Wiederherstellung des Verkehrs bemüht

Während in sozialen Netzwerken von einer Explosion auf der Krim-Brücke die Rede war, machten die Behörden weiter keine Angaben dazu, was dort genau am frühen Morgen passiert war. Der Verkehr auf der Brücke wurde eingestellt. Offiziell war von einem „Notfall“ die Rede.

Das russische Verkehrsministerium teilte mit, dass es Schäden an der Fahrbahn gebe, die Brückenkonstruktion sei intakt. In sozialen Netzwerken gibt es zahlreiche Videos, die Staus auf der Brücke zeigen.

Der Eisenbahnverkehr auf der Brücke solle gegen 9.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MESZ) wieder laufen, erklärte Verkehrsminister Witali Saweljew. Bis dahin solle auch geklärt werden, wann der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden könne.

Ziel vieler russischer Urlauber

Die seit 2014 von Russland annektierte Krim ist immer wieder Ziel von Angriffen mit Drohnen. Die Ukraine hat angekündigt, sich ihr Gebiet im Zuge einer Gegenoffensive zurückzuholen.

Die rund 19 Kilometer lange Konstruktion war bei einer Explosion im Oktober 2022 schwer beschädigt worden, wurde aber wieder repariert. Ende Mai räumte der ukrainische Geheimdienst erstmals eine Beteiligung an der Explosion ein.

Trotz der angespannten Sicherheitslage und langer Kontrollen zieht es russische Urlauber Medienberichten aus Russland zufolge wieder in großer Zahl auf die Krim, die für Urlauber nur per Bahn oder Auto erreichbar ist.

Der Juli gilt als wichtigster Urlaubsmonat in Russland. Russland hatte die ukrainische Halbinsel schon 2014 völkerrechtswidrig annektiert. (dpa, Reuters, Tsp)