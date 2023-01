Russland unter Zugzwang Im Wettbewerb um Afrika erhöht der Westen den Einsatz

Der Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow am Montag in Südafrika ist der Auftakt zu dessen zweiter Afrika-Tour in weniger als einem Jahr. Auf seiner Reise im Juli vergangenen Jahres besuchte er vor allem afrikanische Länder, die schlecht auf den Westen zu sprechen sind.

Theodore Murphy ist der Direktor des Afrika-Programms im European Council on Foreign Relations, einem Think Tank, der auf europäische Außenpolitik spezialisiert ist.

Lawrows bestärkende Nachricht an diese Staatsoberhäupter war, dass Russland eine Alternative darstellt, die sie akzeptiert, wie sie sind – ohne westliche Ansprüche an Demokratie oder Menschenrechte –, und dass Russland niemals verlangen würde, so wie Lawrow es dem Westen vorwarf, dass sich Afrika für eine Seite entscheiden müsse.

Tatsächlich drängte der Westen im vergangenen Jahr die 54 afrikanischen Staaten in der UN-Generalvollversammlung, Russlands Aggression gegen die Ukraine zu verurteilen. Viele afrikanische Führer übernahmen aber das Argument der Bündnisfreiheit aus dem Kalten Krieg – und unterstrichen, dass Afrikas schwierige wirtschaftliche Situation es nötig mache, gute Beziehungen zu allen Seiten aufrechtzuerhalten. Die Zusammenarbeit mit Lawrow im vergangenen Jahr war gleichzeitig eine Bekräftigung dieser Prinzipien.

Aber Moskaus dienstältester Diplomat wird es dieses Mal wahrscheinlich nicht so leicht haben, wenn er auf den Kontinent reist, um für den Russland-Afrika-Gipfel im Juli zu werben. Seit Lawrows letztem Besuch haben Europa, die USA und gleichgesinnte Verbündete den Einsatz erhöht – und Russland konnte hier nicht mithalten.

Afrika will einen Sitz um UN-Sicherheitsrat

Afrikanische Staats- und Regierungschefs wollen schon lange eine G20-Mitgliedschaft und einen oder mehrere ständige Sitze für Afrika im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Diese Forderungen wurden von US-Präsident Joe Biden im September, später von den derzeitigen Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrates unterstützt. Die Außenministerinnen Deutschlands und Frankreichs sprachen sich bei ihrem gemeinsamen Besuch in Äthiopien ebenfalls dafür aus.

Diese wachsende Dynamik in Richtung einer stärkeren afrikanischen Repräsentation ist ein Schlag gegen die russischen Argumente einer ungerechten Weltordnung und die Notwendigkeit für eine Alternative, nämlich in Form des von Russland und China angetriebenen BRICS-Formats, einer Vereinigung Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas. Die neue Dynamik zwingt Russland und China, von der rhetorischen Unterstützung für ein Stimmrecht für den globalen Süden zu einer konkreten Haltung gegenüber einem afrikanischen Sitz im Sicherheitsrat – und droht so, die Leere der Rhetorik Russlands und Chinas zu enthüllen.

Russland und China unterstützen einen Sitz für Afrika nicht

In der entscheidenden Sitzung des UN-Sicherheitsrates im Oktober unter dem Vorsitz von Gabun, weigerten sich Russland und China, ausdrücklich, einen afrikanischen Sitz zu unterstützen; während des Besuchs des neuen chinesischen Außenministers in Afrika im Januar vermied China in einer abschließenden Presseerklärung erneut eine klare Position.

Da die Kampagne für einen Sitz im Sicherheitsrat an Dynamik gewinnt, wird die Unterstützung dafür zum Lackmustest für die Partnerschaft mit Afrika. Dies behindert Russland dabei, auf dem Russland-Afrika-Gipfel in diesem Jahr seine Ziele zu erreichen. Russlands Angebote in einer Partnerschaft bestehen normalerweise aus Waffen und Wagner-Miliz, Agrarrohstoffen und einer Blanko-Zusicherung für das Einsetzen des russischen Vetos im Sicherheitsrat. Allerdings werden diese Angebote auch ohne den neuen Fokus auf einen Sitz für Afrika im Sicherheitsrat zunehmend unattraktiv.

Russlands Angebot, sein Veto für afrikanische Verbündete im Sicherheitsrat einzusetzen, ist wertlos, wenn dieselben Verbündeten ihren eigenen Platz am Tisch haben könnten. Theodore Murphy

Die fragwürdigen Dienste der Söldnertruppe Wagner sprechen nur Afrikas rückständige Autokraten an. Die Bereitstellung von dringend benötigtem Weizen, Dünger und Speiseöl – die aufgrund der russischen Aggression knapp sind – ist ein Fall, in dem der Brandstifter auftaucht, um sein eigenes Feuer zu löschen. Zudem sind Andeutungen Russlands, sein Veto im Sicherheitsrat einzusetzen, um Verbündeten in Afrika zu helfen, wertlos, wenn dieselben Verbündeten ihren eigenen Platz am Tisch haben könnten.

Afrikanische Staaten, die sich im Ukraine-Konflikt neutral verhalten, verweisen auf die Verwüstung, die der Kalte Krieg über Afrika gebracht hat. Aber die Veränderungen der Weltordnung seither scheinen zu zeigen, dass die neue Situation nicht nur schlecht für Afrika ist.

Eine größere Rolle für Afrika wirft auch Fragen auf

Eine mögliche größere Rolle für Afrika in der globalen Ordnung wirft allerdings auch Fragen auf. Im Falle des russischen Angriffs auf die Ukraine wurde zum Teil darauf verzichtet, die Prinzipien der globalen Ordnung zu unterstützen, wodurch der Eindruck entsteht, dass man einen größeren Anteil an der Weltordnung anstrebt und sich gleichzeitig aus der Verantwortung zieht.

Um dieses Problem anzugehen, könnten afrikanische Staats- und Regierungschefs auf dem Russland-Afrika-Gipfel eine Position zur globalen Ordnung beziehen – und Russland bezüglich der Frage nach dem Sitz im Sicherheitsrat aus der Reserve locken.

Einige afrikanische Führer befinden sich in einer verwundbaren Position, was es schwierig macht, das Boot mit Russland – oder China – ins Wanken zu bringen. Einflussreiche afrikanische Staaten, die weniger von Russland abhängig sind, sollten daher diesen Tagesordnungspunkt auf die Agenda des Gipfels setzen und versuchen, Einfluss über die Afrikanische Union (AU) auszuüben.

Der Weg über die AU würde der Position einen offiziellen Charakter verleihen, den panafrikanischen Anspruch stärken und die exponierteren Staaten schützen. Eingerahmt in die Prinzipien der Afrikanischen Union, die mit denen der Weltordnung übereinstimmen, würde eine Positionierung der AU im Vorfeld des Gipfels sowohl die zentrale Bedeutung ihrer Prinzipien für Afrika bekräftigen als auch ihre Bereitschaft zu größerer globaler Verantwortung unterstreichen.

