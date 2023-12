SadeghBoughi Weltweite Tanzvideos aus Solidarität mit Iraner

Um ihre Solidarität mit einem tanzenden Iraner auszudrücken, haben Nutzer in den sozialen Medien weltweit eigene Tanzvideos hochgeladen. Das berichtete die reformorientierte Zeitung „Schargh“ im Iran am Mittwoch. Die Geschichte von Sadegh Boughi habe sich so sehr verbreitet, dass sein Tanz sogar in Tansania nachgeahmt worden sei, so „Schargh“ weiter.

Nutzer in den sozialen Medien, darunter Politiker und Menschenrechtsaktivisten, hatten zuvor berichtet, dass Boughi festgenommen worden sei, nachdem ein Video, auf dem der ältere Mann tanzend und singend zu sehen ist, im Internet viral gegangen sei. Das Video habe der Mann in der nordiranischen Stadt Rascht aufgenommen. Zudem sei sein Instagram-Account gesperrt worden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Nachrichtenagentur Tasnim hatte am Montag die Festnahme des Mannes jedoch dementiert. Boughi sei „gewarnt“ worden, da er „unkonventionelle Inhalte“ produziert und diese anschließend ins Netz gestellt habe. Tasnim gilt als Sprachrohr der iranischen Revolutionsgarden (IRGC).

Im März dieses Jahres hatte eine Gruppe junger iranischer Frauen online für Aufsehen gesorgt, nachdem sie sich entgegen der strengen Vorschriften der Islamischen Republik mit lockerer Kleidung ohne das verpflichtende Kopftuch tanzend in einer bekannten Gegend in der Hauptstadt Teheran gezeigt hatten.

Das Video war nach der landesweiten Protestwelle gegen das islamische Herrschaftssystem entstanden, die von dem Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im September vergangenen Jahres ausgelöst worden war. Sie starb im Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsregeln festgenommen worden war. (dpa)