Schlüsselpositionen eingenommen Ukrainische Armee kontrolliert wichtige Anhöhen um Bachmut

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben Schlüsselpositionen um die umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes eingenommen.

Die Soldaten hätten in den vergangenen Tage die Kontrolle über „Eingänge, Ausgänge und die Bewegungen des Feindes in der Stadt“ gewonnen, erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag im Onlinedienst Telegram. „Während des Vormarsches haben unsere Soldaten die Kontrolle über wichtige Kommandohöhen um Bachmut übernommen.“

Markus Reisner, Militärhistoriker und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in Wien sowie Kommandant des österreichischen Gardebataillons, äußert sich n-tv gegenüber zur Lage in Bachmut. Er bezeichnet die Situation dort als „signifikant“.

Markus Reisner spricht von einem „bemerkenswerten Erfolg der Ukraine“. © Kristian Bissuti

Das Staatsgebiet sei noch immer in russischer Hand, aber im Norden und vor allem Süden davon sei es den Ukrainern gelungen, die Frontvorstöße der Russen zurückzudrängen. „Hier sehen wir tatsächlich einen bemerkenswerten Erfolg der Ukraine“, sagt Reisner.

Sollte es den Ukrainern gelingen, die Vorstöße im Norden und Süden Bachmuts wesentlich weiter in Richtung Osten zu treiben, könnte es gelingen, die Russen in Bachmut einzukesseln, sagt Reisner. „Das ist aber noch nicht der Fall.“

Im Mai hatten russische Truppen verkündet, die einstmalige 80.000-Einwohner-Stadt Bachmut mit der Hilfe der Söldnergruppe Wagner nach Monaten verheerender Kämpfe erobert zu haben. In den vergangenen Wochen hatte die ukrainische Armee Fortschritte rund um die Stadt gemeldet.

Die Ukraine hatte Anfang Juni ihre seit langem erwartete Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete im Osten und Süden des Landes gestartet. Seitdem wurden nach Angaben aus Kiew insgesamt 193 Quadratkilometer Fläche zurückerobert. (mit AFP)