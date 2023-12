Schlussspurt der Weltklimakonferenz „Jeder Schritt weg von den Ambitionen kostet Millionen Menschenleben“

Bei der Weltklimakonferenz (COP28) in Dubai gehen die Verhandlungen über eine globale Abkehr von allen fossilen Energien in die entscheidende Phase. UN-Klimasekretär Simon Stiell rief die Verhandler aus fast 200 Ländern am Montag einen Tag vor dem geplanten Konferenzende auf, jede „unnötige taktische Blockade“ zu beenden.

Die Absage mehrerer öffentlicher Veranstaltungen zeigt, dass hinter den Kulissen weiter eifrig an einem neuen Entwurf für den zentralen Beschlusstext gearbeitet wird. Das Taktieren in Dubai müsse ein Ende haben, forderte Stiell.

„Jeder Schritt weg von den höchsten Ambitionen kostet unzählige Millionen Menschenleben - und zwar nicht im nächsten politischen oder wirtschaftlichen Zyklus, mit dem künftige Staats- und Regierungschefs zu kämpfen haben, sondern bereits jetzt, in jedem Land.“ Weiter sagte er: „Die Welt schaut zu, so wie die 4000 Medienvertreter und tausende Beobachter hier in Dubai. Nirgendwo kann man sich verstecken.“

Die Konferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 97.000 Teilnehmern soll planmäßig am Dienstagmorgen enden. In den vergangenen Jahren ist sie aber stets verlängert worden.

Jetzt ist es an der Zeit für maximalen Ehrgeiz und maximale Flexibilität. UN-Generalsekretär Antonio Guterres

Die Verhandlungen waren am Wochenende ins Stocken geraten. Ein neuer Entwurf für das Abschlussdokument sollte mit Verzögerung am Mittag veröffentlicht werden. Der strittigste Punkt ist, ob sich die Staatengemeinschaft einstimmig auf einen Ausstieg aus den klimaschädlichen Energieträgern Kohle, Öl und Gas einigen kann. Etliche Staaten leisten Widerstand, darunter der Ölstaat Saudi-Arabien, aber auch China, der Irak und Russland.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief die Staaten dazu auf, sich zusammenzuraufen und den fossilen Ausstieg zu beschließen. „Jetzt ist es an der Zeit für maximalen Ehrgeiz und maximale Flexibilität“, sagte Guterres am Montag bei einem Auftritt vor der Weltpresse in Dubai. „Minister und Verhandlungsführer müssen willkürliche rote Linien, festgefahrene Positionen und Blockadehaltungen hinter sich lassen.“

Das heiße nicht, dass alle Staaten dabei gleich schnell vorgehen müssten, sagte der UN-Generalsekretär und sprach damit einen weiteren wichtigen Streitpunkt zwischen den Staaten an. Wichtig sei das Ziel, weltweit 2050 auf netto null bei den klimaschädlichen Treibhausgasemissionen zu kommen.

Zuvor hatte Guterres auf X, vormals Twitter, angekündigt, er sei in der Endphase der Konferenz nach Dubai zurückgekehrt, um den Verhandlern Druck zu machen. „Sorgt dafür, dass die #COP28 zählt.“ (dpa)