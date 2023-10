Raketenalarm in Tel Aviv Kanzler muss in Schutzraum

Wegen eines Raketenalarms musste Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag während seines Besuchs in Tel Aviv in einen Schutzraum der deutschen Botschaft. Er habe sich dort wenige Minuten aufhalten müssen, hieß es aus seinem Umfeld.

Scholz war am Dienstag in Israel gelandet. Bei seinem Besuch betonte er, dass Antisemitismus „in Deutschland keinen Platz“ habe. „Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Geschenk“, sagte der Kanzler am Dienstag nach einem Gespräch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Tel Aviv.

Mit Blick auf Israel-feindliche Demonstrationen in Deutschland fügte er hinzu: „Das Verherrlichen, das Feiern von Gewalt ist menschenverachtend, abscheulich.“ Scholz warnt ausländische Akteure vor einem Eingreifen in den aktuellen Konflikt zwischen Israel und der Hamas. „Kein Akteur sollte es für eine gute Idee halten, von außen in diesen Konflikt einzugreifen“, sagte er.

„Es wäre ein schwerer, ein unverzeihlicher Fehler und in den vergangenen Tagen haben wir diese Botschaft über verschiedene Kanäle an jene vermittelt, an die sie gerichtet ist.“ Netanjahu rief zu einer „breiten internationalen Unterstützung“ für Israel im Kampf gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas auf. Einmal mehr verurteilte Scholz den Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober aufs Schärfste. „Israel hat das Recht, sich gegen diesen Terrorismus zu wehren.“

Der Kanzler sicherte Israel zudem die uneingeschränkte Solidarität des deutschen Volkes zu: „Die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson“, betonte er. „Unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es uns zu unserer Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzustehen.“

Entsprechend dieser Maxime handele die Bundesregierung, der Bundestag unterstütze dies parteiübergreifend, betonte Scholz. Der Besuch des Kanzlers erfolgte zehn Tage nach dem Angriff der radikalen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel. (AFP, dpa)