Schwerste Raketenangriffe aus Gaza seit Jahren Israel ruft Kriegszustand aus – Armee fliegt Luftangriffe

Nach schweren Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel hat die israelische Armee am Samstag den Kriegszustand erklärt. Das Militär reagierte damit auf Überraschungsangriffe militanter Palästinenser mit Hunderten von Raketen sowie das Eindringen bewaffneter Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel.

Israelischen Medien zufolge sollen mindestens 22 Menschen getötet und mindestens 70 schwer verletzt worden sein. Mehrere Medien beriefen sich dabei auf den Rettungsdienst Magen David Adom. In weiteren Berichten hieß es unter Berufung auf mehrere behandelnde Krankenhäuser, dass rund 500 Menschen verletzt worden seien.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu berief eine Krisensitzung der Sicherheitskräfte ein. In einer Videobotschaft aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv sagte er: „Bürger Israels, wir sind im Krieg.“

Angriffe auf Israel kamen überraschend

Bei den Angriffen handelt es sich um die schwersten Auseinandersetzungen seit dem zehntägigen Krieg der Hamas gegen Israel im Jahr 2021. Einem Sprecher des israelischen Militärs zufolge haben die Palästinenser 2500 Raketen auf Israel geschossen. „Natürlich gibt es Opfer“, sagte der Sprecher. Einen Kommentar zu Berichten, dass Israelis von der Hamas gefangengenommen wurden, lehnte er ab. Die EU, Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verurteilten die Angriffe auf Israel scharf.

Israelische Soldaten sind am Samstag im Süden des Landes unterwegs. © Reuters/Ammar Awad

In verschiedenen Städten des Landes heulten die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Auch in Tel Aviv war Raketenalarm zu hören. Israel feiert gerade das jüdische Fest Simchat Tora (Freude der Tora).

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte: „Die Hamas hat heute Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen.“ Die Hamas müsse für ihren Angriff die Konsequenzen tragen, man sei „im Kriegsmodus“. Die israelische Luftwaffe führt nach Angaben eines Sprechers Luftschläge in Gaza aus. Ein Zeuge berichtet von Explosionen im Gazastreifen und in Gaza-Stadt.

Israelische Soldaten kämpften „an allen Stellen, an denen eingedrungen wurde“. Er rief die Bürger dazu auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten und sagte: „Israel wird diesen Krieg gewinnen.“ Die Ausrufung des Kriegszustandes ermöglicht es der israelischen Armee, außergewöhnliche Schritte zu ergreifen und Reservisten zu mobilisieren.

Offenbar drangen Dutzende Kämpfer über die Grenze nach Israel ein

Offenbar ist es der Hamas gelungen, Dutzende Kämpfer über die eigentlich stark gesicherte Grenze nach Israel zu bringen. In Berichten in den sozialen Medien ist davon die Rede, dass Pick-ups mit jeweils sieben, acht Schwerbewaffneten im Süden des jüdischen Staats Israelis angreifen.

Womöglich haben Terroristen auch mithilfe von Hängegleitern die Grenzanlage überwunden. Es ist offenbar zu Schusswechseln mit Toten gekommen. Menschen in Kibbuzen haben sich offenbar in ihren Häusern verschanzt und bitte die Armee um Hilfe.

Mehrere Menschen in Israel sollen verschleppt worden sein

Es soll auch zu Geiselnahmen und Entführungen gekommen sein. Mehrere Israelis seien verschleppt worden. Zumindest berichten das palästinensische Medien.

Diese umfassende Hamas-Attacke erinnert viele Israelis an den Überraschungsangriff der Araber auf Israel am Jom-Kippur-Tag am 6. Oktober 1973 – also fast auf den Tag genau vor 50 Jahren. Dass der Hamas ein solcher Angriff gelingen konnte, der vermutlich Monate der Vorbereitung erforderte, spricht für ein enormes Versagen der israelischen Geheimdienste und Sicherheitskräfte.

Dieses Foto soll palästinensische Kämpfer zeigen, die auf dem Weg zum Grenzzaun sind. © AFP/Said Khatib

Beobachter gehen davon aus, dass die Militäroperation der Hamas auch ein Signal an jene arabischen Länder ist, die ihre Beziehungen zu Israel normalisieren wollen. Erst jüngst hatten der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, Israel Premier Netanjahu und US-Präsident angedeutet, dass man einem Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem jüdischen Staat sehr nahe sei. Die Hamas sieht darin ein Verrat an der palästinensischen Sache.

Palästinenser bejubeln die Zerstörung eines israelischen Panzers. © AFP/Said Khatib

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hatte zuvor den Beginn einer „Militäroperation“ gegen Israel erklärt. Hamas habe beschlossen, israelischen „Verbrechen“ ein Ende zu setzen, sagte der Hamas-Militärchef Mohammed Deif in einer Audiobotschaft am Samstagmorgen. „Das ist der Tag der größten Schlacht“, sagte er.

Der bewaffnete Arm der Hamas erklärte, die „Operation Al-Aksa-Flut“ gegen Israel gestartet zu haben. Dabei habe die Gruppe mehr als 5000 Raketen auf Israel abgefeuert, sagte Deif. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Bei den Angriffen wurde eine Frau getötet, 15 Menschen sind verletzt worden. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine etwa 60 Jahre alte Frau sei bei einem direkten Treffer nahe Gedera tödlich verletzt worden.

Zwei Menschen hätten bei den Attacken aus Gaza schwere Verletzungen erlitten. Laut Rettungsdienst wurden weitere Menschen im Süden und in der Küstenebene in Krankenhäuser gebracht.

Auch in der Küstenmetropole Tel Aviv wurde nach Armeeangaben ein Haus getroffen. Es war zunächst unklar, ob es dabei Verletzte gab. Der Rettungsdienst rief wegen eines Mangels an Blutkonserven zu dringenden Blutspenden im Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv auf.

Der massive Angriff aus dem Gazastreifen kam als Überraschung. Die Lage besonders im besetzten Westjordanland hatte sich allerdings zuletzt wieder zugespitzt. Seit Donnerstag waren dort vier Palästinenser bei eigenen Anschlägen oder Konfrontationen mit der Armee getötet worden.

Geschichte Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert . Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt .

. Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina . Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen nach UN-Angaben unter sehr schlechten Bedingungen.

nach UN-Angaben unter sehr schlechten Bedingungen. Die von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird.

Die Sicherheitslage in Israel und dem Westjordanland ist seit langem angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 27 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen getötet. Im selben Zeitraum kamen mehr als 200 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben.

An der Gaza-Grenze war es im vergangenen Monat mehrfach zu gewaltsamen Protesten gekommen. Dabei wurden auch Sprengsätze auf Soldaten geworfen, mehrere Palästinenser wurden durch Schüsse verletzt. Die israelische Luftwaffe griff angesichts der Vorfälle mehrmals Posten der im Gazastreifen herrschenden militanten Palästinenserorganisation Hamas an.

Nach einem Raketenangriff aus Gaza-Stadt steigt Rauch aus Israel auf. © dpa/Ilia Yefimovich

EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte die Angriffe auf Israel scharf. Die „wahllosen Angriffe“ gegen Israel und seine Bevölkerung hätten unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt angetan, schrieb er auf der Plattform X (ehemals Twitter). „Meine Gedanken sind bei allen Opfern.“ Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk.

Scholz zeigte sich solidarisch mit Israel gezeigt. „Erschreckende Nachrichten erreichen uns heute aus #Israel. Der Raketenbeschuss aus Gaza und die eskalierende Gewalt erschüttern uns zutiefst. Deutschland verurteilt diese Angriffe der Hamas und steht an Israels Seite“, schrieb er auf X.

Auch Baerbock reagierte empört. „Ich verurteile die terroristischen Angriffe aus Gaza gegen Israel aufs Schärfste“, schrieb Baerbock auf X. „Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssen sofort aufhören. Israel hat unsere volle Solidarität und das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen“, fuhr sie fort.

Berlins Botschafter Steffen Seibert rief Deutsche in Israel auf, sich nahe von Schutzräumen aufzuhalten. Auf X schrieb er: „An alle Landsleute in Israel: Der Raketenbeschuss aus Gaza dauert an, es besteht insgesamt erhöhte Gefahr.“ Wichtig sei, sich über die Lage zu informieren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. „Passen Sie auf sich auf!“(dpa, Reuters, AFP, Ch. B.)