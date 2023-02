Sicherheitskonferenz im Livestream Stoltenberg warnt vor Abhängigkeit von autoritär geführten Staaten

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat infolge der russischen Invasion der Ukraine vor einer zu großen Abhängigkeit europäischer Länder von autoritären Staaten gewarnt. „Wir sollten nicht den gleichen Fehler mit China machen“, hieß es in Ausschnitten einer Rede, die Stoltenberg am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz halten sollte und die der Nachrichtenagentur AFP vorab vorlagen.

„Was heute in Europa passiert, könnte morgen in Ostasien passieren“, hieß es weiter. Der Westen sollte sich laut Stoltenberg nicht zu abhängig von importierten Produkten und Rohstoffen machen, den Export wichtiger Technologien vermeiden und „unsere kritische Infrastruktur zu hause schützen“.

Zwar sollten der Handel und das wirtschaftliche Engagement in China nicht aufhören, „aber unsere wirtschaftlichen Interessen können nicht unsere Sicherheitsinteressen überwiegen“.

Stoltenberg sollte am Samstag in München zusammen mit den Staatschefs Finnlands und Moldaus und der dänischen Ministerpräsidentin an einer Diskussionsveranstaltung teilnehmen.

Peking schaue sich genau an, „welchen Preis“ Russland für die Invasion der Ukraine zahlen werde, hieß es im Redetranskript. Der Westen müsse der Ukraine geben, „was sie braucht, um zu gewinnen und als souveräne, unabhängige Nation weiter zu bestehen“. (AFP)

