Sie sind schon wieder in Israel Hamas lässt zwei in den Gazastreifen verschleppte US-Geiseln frei

Israel hat die erste Freilassung von zwei Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen bestätigt. „Heute Abend (Freitag) wurden Judith Tai Raanan und Natalie Shoshana Raanan aus den Händen der Terrororganisation Hamas entlassen“, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit.

Der israelische Verantwortliche für die Entführten und Vermissten, Brigadegeneral Gal Hirsch, habe sie an der Grenze des Gazastreifens empfangen. Die beiden Frauen seien nun auf dem Weg zu einer Militärbasis im Zentrum des Landes, wo ihre Familienangehörigen auf sie warteten.

Zuvor hatte die Hamas die Freilassung der Geiseln vermeldet. „Als Reaktion auf die katarischen Bemühungen haben die Al-Kassam-Brigaden zwei US-Bürger aus humanitären Gründen freigelassen“, teilte die Terrororganisation im Onlinedienst Telegram mit.

Die Al-Kassam-Brigaden wollten damit nach eigener Darstellung „dem amerikanischen Volk und der Welt beweisen, dass die Behauptungen von (US-Präsident Joe) Biden und seiner faschistischen Regierung falsch und unbegründet“ seien.

Israelische Medien berichten übereinstimmend unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, dass die Geiseln zunächst dem Roten Kreuz in Gaza übergeben worden waren.

Terroristen aus dem Gazastreifen hatten Israel am 7. Oktober überfallen. In der Folge wurden 1400 Menschen – vorwiegend Israelis – ermordet, rund 4000 verletzt und fast 200 in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben der Bundesregierung war unter den Toten auch eine einstellige Zahl deutscher Staatsangehöriger. (Agenturen, Tsp)