Sohn des zum Tode verurteilten Deutsch-Iraners „Mein Vater wird nicht der Letzte sein“

Herr Sharmahd, Ihr Vater Jamshid Sharmahd wurde am Montag vom iranischen Revolutionsgericht zum Tode verurteilt. Wann haben Sie Ihren Vater das letzte Mal gesehen?

Das müsste der 12. Juni 2020 gewesen sein, in Amsterdam. Mein Vater konnte wegen der Corona-Auflagen nicht so einfach in die USA zurückreisen, denn er hat keine amerikanische Staatsbürgerschaft, sondern nur ein Aufenthaltsvisum.

Deswegen ist er nach Deutschland, um im amerikanischen Konsulat die Problematik zu klären. Kurz danach wurde er von Agenten im Auftrag der Islamischen Regierung entführt.

Wie ist das passiert?

Im Konsulat in Deutschland hätte er monatelang warten müssen, das war auch schlecht für sein Unternehmen. Er entschied sich also zu seinen Geschäftspartnern nach Indien zu fliegen. Dorthin gab es aber keine Direktflüge, sondern nur mit Zwischenstopp in Dubai.

In Dubai fiel sein Anschlussflug aus, das war oft so in der Pandemie. Von dort hat er uns angerufen.

Shayan Sharmahd ist der Sohn des zum Tode verurteilten Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd. Im Videocall spricht der Kreativdirektor, der in Los Angeles lebt, über seinen Vater.

Das ist nah am Iran.

Wir haben uns deswegen auch Sorgen gemacht. Aber er beruhigte uns am Telefon, er würde so schnell wie möglich nach Mumbai fliegen. Das war das letzte Mal, dass wir von ihm hörten. Am 28. Juli 2020. Er hat einen Tracker auf Google-Maps eingeschaltet, damit wir immer auf der Karte sehen konnten, wo er war. Ob er im Hotel war, oder im Restaurant.

Irgendwann hat er sich dann nicht mehr bei uns gemeldet. Auf keine unserer Nachrichten reagiert. Wir konnten nur noch seinen Tracker sehen, der sich immer weiter in den Oman bewegte.

Hatten Sie da schon eine Vorahnung, was passiert sein konnte?

Sein Tracker auf Google Maps war an einer islamischen Schule in der Grenzregion der Vereinigten Arabischen Emirate zum Oman. Das fand ich komisch, denn erstens war die Grenze zur Pandemiezeit zu. Zweitens machte das gar keinen Sinn, dass er sich in einer islamischen Schule befand. Wir wissen aber, dass das Islamische Regime solche Institutionen als Büros im Ausland nutzt.

Wenige Tage später meldete er sich auf all unsere Nachrichten mit der Nachricht „Mir geht es gut, ich melde mich“. Wir gehen davon aus, dass diese Nachricht von den Kidnappern war und nicht von ihm. Bis dahin war der Tracker schon in einer Hafenstadt im Oman nahe dem Iran angekommen. Ab dann verloren wir das Signal.

Das hat nicht alles zusammengepasst. Bis wir dann auch die Videos sahen, wie er zu Aussagen gezwungen wurde.

Hatten Sie Kontakt mit Ihrem Vater seit seiner Entführung?

Überhaupt nicht. Meine Mutter hat vielleicht dreimal im Jahr einen Anruf bekommen von meinem Vater. Immer ganz plötzlich, mitten in der Nacht. Dann sprechen sie für zehn Minuten, er kann auch nicht sagen, wo er ist. Er sagt immer nur: Ich bin „hier“. Die Anrufe sind unter strengster Kontrolle des Regimes. Wir wissen nicht, ob er in Teheran ist oder in Evin oder ganz woanders.

Wie haben Sie von der Entführung und auch dem Todesurteil erfahren?

Unsere einzigen Informationsquellen sind die streng kontrollierten sporadischen Anrufe meines Vaters, die Propagandamedien des Regimes und der Pflichtanwalt. Dieser ist eigentlich ein Agent des Regimes, der meinem Vater als Anwalt aufgezwungen wurde. Der gibt meiner Mutter direkte Informationen vom Regime.

Mein letzter Stand ist, dass ihm fast alle Zähne ausgeschlagen wurden und er 20 Kilogramm abgenommen hat. Shayan Sharmahd, Sohn des zum Tode verurteilten Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd

Als Sie vom Todesurteil ihres Vaters hörten, wo waren Sie da?

Das muss um zwei Uhr morgens gewesen sein. Ich habe geschlafen und meine Frau hat mich geweckt mit der schrecklichen Nachricht. Ich konnte es gar nicht glauben, obwohl ich wusste, dass es irgendwann zu diesem Punkt kommen wird. Weil das iranische Regime genauso tickt.

Mit Folter und Angst kontrollieren sie die Leute. Ich bin dann direkt zu meiner Schwester gefahren. Seitdem bin ich den ganzen Tag bei ihr. Sie macht fast die ganze öffentliche Kommunikation. Ich bin eher im Hintergrund, kümmere mich um die Technik und die Zugänge. Aber jetzt gerade, fühlt es sich richtig und gut an, mit jemandem darüber zu sprechen.

Wissen Sie von dem Gesundheitszustand Ihres Vaters?

Mein letzter Stand ist, dass ihm fast alle Zähne ausgeschlagen wurden und er 20 Kilogramm abgenommen hat. Er erzählte meiner Mutter, er Muskelschwund hat, er könne nicht mehr aufstehen. Mein Vater hat Parkinson. Sie geben ihm seine Medikamente nicht und er ist seit über 932 Tagen in Isolation und Einzelhaft.

Seit 2020 versucht sich Ihre Familie Gehör zu verschaffen. Wie sind Sie vorgegangen?

Es gibt kein Handbuch, das einem sagt, wie man bei Entführungen vorgeht. Also habe ich erstmal irgendwelche Nummern des deutschen Konsulats angerufen und die haben mich immer wieder an neue Stellen weitergeleitet. Die USA konnten nicht viel machen, weil mein Vater nicht amerikanischer Staatsbürger ist.

Aber er ist eben deutsch. Ich würde sagen, wenige sind in ihrer Art so deutsch wie er! (lacht) Wir mussten erst klarmachen, dass mein Vater nicht verhaftet, sondern entführt wurde. Dass das Islamische Regime ihn anhand fabrizierter Anschuldigungen und Lügen in einem Scheinprozess zu Tode verurteilen will.

Hat sich jemand aus der Politik damals dem Fall angenommen?

Als erstes kam Omid Nouripour auf uns zu. Ihm war auch direkt klar, wie das iranische Regime hier vorgeht. Er hat versucht, Kontakt zu deutschen Medien herzustellen, aber leider ist das nicht so fruchtbar gewesen, wie wir gehofft hatten.

Das iranische Regime empfindet die deutsche Diplomatie als weich. Shayan Sharmahd, Sohn des zum Tode verurteilten Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd

Und wir waren besorgt, dass die deutsche Öffentlichkeit erst seit dem Todesurteil von unserem Vater weiß, denn er sitzt schon seit 2020 in den Händen des Regimes. Friedrich Merz ist jetzt sein politischer Pate und sorgt für mehr Druck und Aufmerksamkeit. Wir haben seit der Entführung Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Ich war so enttäuscht. Deutschland ist so passiv.

Jetzt wurden zwei iranische Diplomaten ausgewiesen …

Ich glaube, in Deutschland wird das iranische Revolutionsgericht unterschätzt. Ich hatte das Gefühl, denen ist nicht klar, dass es dort nicht mit rechten Dingen zu geht, dass es kein Gericht wie in Deutschland ist.

Das iranische Regime empfindet die deutsche Diplomatie als weich. Und deswegen können sie das immer wieder machen: Exil-Iraner entführen und Todesurteile aussprechen. Deutschland müsste aggressiver gegen diesen Terror vorgehen. Wenn Deutschland eine Super-Power ist, dann müssen sie das jetzt zeigen!

Ihre Familie vermutete schon länger, dass Ihr Vater hingerichtet werden wird. Woher hatten Sie die Vorahnung?

Wir wissen, dass seit dem gescheiterten Attentat 2009, dass sie meinen Vater umbringen wollen.

Festhalten an Erinnerungen: Jamshid Sharmahd (links) bei der Feier des Universitätsabschlusses seines Sohnes Shayan Sharmad (mitte) zusammen mit der Tochter Gazelle Sharmahd (rechts). © privat

Was ist 2009 passiert?

Wir haben das erst hinterher von der amerikanischen Polizei erfahren. Das Regime hat einen Agenten in die USA geschickt, der einen Auftragsmörder bezahlte, um meinen Vater umzubringen. Der Typ stand schon vor unserem Haus und hat uns ausspioniert.

Wir sind danach umgezogen. Der Regime-Agent wurde für schuldig befunden und saß in den USA ein Jahr lang in Haft, bevor er in einem Gefangenenaustausch in den Iran geflohen ist.

Warum glaubt das Mullah-Regime, dass Ihr Vater eine Gefahr wäre?

Er engagiert sich in einer oppositionellen Bewegung, die vom iranischen Regime diffamiert wird. Mein Vater teilt die demokratischen Werte, der offenen und freien Welt. Deswegen hat er für die Menschen im Iran eine Webseite gebaut, auf der sie frei sprechen und berichten konnten, ohne Zensur und völlig anonym. Er hat ihnen eine Plattform gegeben, auf der sie gehört werden konnten.

Jamshid Sharmahd wurde schon 2009 Ziel eines Anschlags, der nicht ausgeführt wurde, erzählt sein Sohn. © AFP/Koosha Mashid Falahi

Und das hat ihn zum Staatsfeind für das iranische Regime gemacht?

Das Regime legt heute noch bei Protesten das Internet lahm, weil sie nicht wollen das der Rest der Welt sieht, wie es im Iran aussieht und was verboten ist.

Mein Vater ist Software-Ingenieur, er konnte die Angriffe auf seine Website abwehren. Aber irgendwann wurde nicht mehr die Website, sondern mein Vater zur Zielscheibe und zum politischen Staatsfeind.

Wenn Ihr Vater schon 2009 wusste, dass man ihn tot sehen will, warum hat er dann weitergemacht?

Das war sein Leben. Er wusste, wie Iran vor den Mullahs war, kannte das Leben und die Freiheit der Iraner. Meine Schwester fragte ihn einmal: „Warum machst du das? Wir haben doch ein so ruhiges Leben in den USA.“

Und was hat er geantwortet?

„Wenn ich nicht für die Freiheit kämpfe, wer dann?“ Und das stimmt, denn wenn Terror nicht eingedämmt wird, greift er um sich. Das tut er ja schon, wenn ständig Exiliraner entführt werden und Menschen hingerichtet werden.

Mein Vater hat seinen Aktivismus zeitweise pausiert, bis meine Schwester und ich aus dem gröbsten raus waren. Dann hat er den Kampf wieder angefangen. Für die Freiheit, für die Freiheit der Frauen, für die Freiheit des Iran.

„Jin, Jiyan, Azadi (Frau, Leben, Freiheit)„ rufen Demonstrantinnen vor dem Bundeskanzleramt. Sie und weitere Demonstrantinnen und Demonstranten fordern unter anderem die Freilassung des im Iran zum Tode verurteilten deutschen Staatsbürgers Jamshid Sharmahd. © dpa/Annette Riedl

Haben Sie, Ihre Schwester und Ihre Mutter keine Angst davor, so exponiert zu sein?

Doch die haben wir. Aber wir können so viel Angst haben, wie wir wollen, aber das ändert nichts. Ich will nicht, dass der Terror um sich greift und immer mehr Menschen trifft. Ich will mich wehren.

Sie bitten seit zweieinhalb Jahren um Hilfe für Ihren Vater. Woher nehmen Sie die Kraft?

Die Intensität geht auf und ab. Mental sind wir immer da und machen, was wir können. Aber die Nachrichten sind nicht immer so stark wie jetzt, dennoch wollen wir immer präsent sein. Jetzt liegt alles in der Hand von Deutschland.

Ich denke, die Bundesregierung hat die politische und wirtschaftliche Macht, sich gegen den Iran zu stellen. Deutschland kann sagen: Wir machen keine Geschäfte mehr mit einem Terror-Regime.

Ist das Ihr Wunsch an die Politik?

Jetzt ist die Zeit reif, in der Deutschland wirklich zeigen kann, dass sie eine starke Macht sind. Und wenn Deutschland nicht reagiert? Dann wird zu 100 Prozent die Lage schlimmer. Nicht nur für meinen Vater, sondern für alle.

Dann sendet Deutschland ein Zeichen der Schwäche und ein fatales Signal an alle anderen Exil-Iraner. Dieses Terrorregime hört nicht auf. Mein Vater ist nicht der erste und wird nicht der letzte sein, den dieses Schicksal trifft.

